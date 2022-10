PPA: massilise ebaseadusliku piiriületamise laine ohtu praegu pole

Koidula piiripunkti sõiduautode kontrolli angaari on ajutiselt tehtud ukrainlaste abipunkt, mis oli kolmapäeva varahommikul täis väsinud ja külmunud põgenikke. Neist osa seisid Vene poolel järjekorras viis ööpäeva, sest sealsed võimud viivitasid piiriületusega.

"Umbes kolm päeva tagasi oli inimesi väga palju seismas, umbes 500-600. Ühel naisel hakkas bussis halb, ta toodi välja tee peale, kutsuti kiirabi, kiirabi ei jõudnud kohale ja ta suri ära," kirjeldas Ukrainast tulnud Žanna.

Päeva jooksul hakkasid öösel jõudnud põgenikud bussidele liikuma ning ooteruum jäi tühjaks.

"Aktuaalse kaamera" kohal oldud viie tunni jooksul tuli piirilt üle vaid kümmekond ukrainlast, neist jalgsi mõni üksik.

"Siin järjekorras ma olin kuus ööpäeva. Nüüd eile ilmus telk, ma ei tea, kes selle üles pani, aga vähemalt inimesed said vihmast varju. Tänase öö jooksul on terve see järjekord kuhugi kadunud. Jalakäijate rada on üldse vaba," ütles Ukrainast tulnud Inna.

"Järjekorras on mingid muutused toimumas. Räägitakse. et järjekord on kuhugi ära kadunud," ütles politsei- ja piirivalveameti kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on võimalik, et Vene võimud viivad neid inimesi rohelisele piirialale nagu tegi Valgevene mullu Leedu ja Läti piiril.

Veoautodega põgenike ära vedamist ükski kolmapäeval piiripunkti jõudnud ukrainlastest ei näinud. Küll aga rääkisid mitmed Vene poolele teisipäeval püstitatud telgist.

"Venemaa vabatahtlikud tõid sinna telgi, paigaldasid inimeste jaoks, et vähemalt midagi oleks. Ja jagasid ravimeid, jagasid vihmakeepe, jagasid lastele kummikuid. Aga siis oli neil mingisugune segane asi kohalike sõjaväelastega. Võib-olla sellepärast, et vabatahtlikud ei teeks seda," rääkis Žanna.

Piirivalvurid põgenike autodega äravedamist ei kinnitanud.

"Venemaal abistavad piiriületust ootavaid sõjapõgenikke vabatahtlikud, kirikutegelased, kloostritöötajad. Võimalik, et neile on pakutud peavarju, et nad ei peaks väljas ootama. Kuid aeg näitab, kui infot juurde saame," ütles Peter Maran.

PPA lõuna piirivalve büroo juht Meelis Saarepuu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et PPA kogub informatsiooni ning tegeleb sellega, et piiriületajatelt laekunud infole kinnitus leida või see ümber lükata.

Saarepuu sõnas, et praegu pole näha massilist maismaapiiri ebaseadusliku ületamise lainet.

"Meil on praegu piisav arv piirivalvureid piiril. Kindlasti me oleme tegelenud sellega, et me oleme täpsustanud teatud alasid, kus tuleks vaadata, mida tuleks vaadata. Aga ohuhinnang selles osas, et nüüd meid võiks oodata ees massiline rohelise või n-ö maismaapiiri ebaseaduslik ületamise laine – ei ole," rääkis Sarapuu.

Tema sõnul on Eesti piirivalve erinevaid stsenaariume harjutanud ja neiks valmis.

Narva piiripunktis on Kagu-Eestiga võrreldes rahulikum

Narvas on võrreldes Kagu-Eesti piiripunktidega olukord märksa rahulikum, kuigi ka Narva kaudu on viimastel päevadel Eestisse saabunud tavalisest rohkem Ukraina kodanikke.

Ukrainlaste piiriületus suurenes järsult koos Venemaal alanud mobilisatsiooniga. Pikad ootejärjekorrad tekkisid Venemaa poolel Ivangorodis, kus inimesed pidid Eestisse pääsemist mitu ööpäeva ootama. Peamiselt on tegu ukrainlastega, kes Venemaalt tagasi Ukrainasse liiguvad.

Praeguseks on Eesti piirivalve andmeil olukord muutunud ja suuri ummikuid teisel pool piiri enam pole.

"Kui me vaatame teisele poole, mis toimub Narva vastas Ivangorodi piiripunktis, siis kui varasemalt oli meil informatsioon, et ukrainlasi näiteks hoitakse ootesaalides, istusid maas, ootasid oma piiriületusjärjekorda, siis tänahommikuse seisuga seda enam ei ole. Inimesed aeti sealt püsti, bussidega saadeti meie poole ja inimesed said Eesti riiki," rääkis ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Eerik Purgel.

"Ja me praegu näeme, et ukrainlased saavad endiselt piiri ületada, lihtsalt nad on autode järjekorras ja autode järjekord on vähe pikem, aga vähemalt piiriliiklus toimub. Paljud ukrainlased on viibinud Venemaal hästi pikalt ja selleks, et mitte rindejoont ületada, siis nende ainus võimalus pääseda Ukrainasse tagasi on läbi Euroopa Liidu riikide ehk tulevadki kas Eestist, Lätist sisse ja sealt Leetu, Poola ja saavad uuesti Lääne-Ukrainasse tagasi. Teist võimalust neil lihtsalt enam ei ole," selgitas Purgel.