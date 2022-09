Soome sulgeb reedel piiri turismiviisadega Vene kodanikele

Peale reedet ei ole enam enamikul juhtudel võimalik turismiviisaga ületada Vene-Soome piiri.

Valitsuse otsusega püütakse piirata Vene kodanike turismireise Soome ning vähendada Vene kodanike transiitreise läbi Soome, teatas pressikonverentsil Soome välisminister Pekka Haavisto.

Soome valitsus põhjendas otsust rahvusvahelise olukorra tõttu, kuna Vene kodanike pääsemine Soome kahjustab riigi suhteid Balti riikide ja Poolaga.

Otsust mõjutasid Yle hinnangul ka Ukrainas korraldatud libareferendumid ning Nord Streami gaasitorudele tehtud rünnakud.

Erandina jääb jätkuvalt alles võimalus külastada Soomes elavaid perekonnaliikmeid ja sugulasi.

Samuti on ka edaspidi võimalik riiki tulla, kui eesmärk on kandideerida mõnda Soome kooli ja haridusasutusse sissesaamiseks on vajalik Soomes teha sisseastumiseksam.

Samuti tagab erandi Soomes paikneva töökoha tööintervjuu. Lisaks saavad riiki sisse veokid, mis tarnivad Soome jaoks hädavajalikku kaupa.

Soome piirivalve sõnul peaks otsuse tõttu liiklusvoog Soome piiril vähenema poole võrra.

Valitsuse sõnul tekitab probleemi asjaolu, et sajad tuhanded Vene kodanikele antud viisad on jätkuvalt kehtivad. Soome valitsuse otsusega saab mitte arvestada varem Soome välja antud turismiviisadega, kuid probleem on teiste Schengeni riikide välja antud viisadega.

Sellisel juhul saab aga piirivalve siiski tõkestada sellise viisa saanud inimese pääsu Soome riiki.

Eesti, Läti, Leedu ja Poola tegid juba varem otsuse piirata turismiviisadega Vene kodanike riiki pääsemist.