Kannik: Venemaa tahab tuumaähvarduse abil Ukraina kõnelustele sundida

Üha reaalsemaks muutunud Venemaa tuumaähvarduste eesmärk on sundida Ukraina talle ebasoodsatel tingimustel läbirääkimistele, et hoida ära Vene vägede täielik kaotus, ütles julgeolekuekspert Indrek Kannik.

"Pigem selles faasis veel tuumalööki oodata ei ole. Aga ähvardus on reaalne, kuna Venemaa on konventsionaalses sõjas kaotamas ja ega tal seetõttu palju muud üle ei jää. Tuumaähvardus on üks võimalus," rääkis Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Kannik kolmapäeval "Terevisioonis".

Kannik tõi välja, et Venemaa kaotab praegu peaaegu igal rindel või püsib tema jaoks paremal juhul rinne stabiilsena. Vene väed on olnud sunnitud taganema nii Ukraina idaosas - Donbassi põhjaosas ja Harkivi oblastis, aga ka lõunas - Hersoni oblasti põhjaosas Dnipro jõe läänekaldal.

Tõenäoliselt näitab tuumaähvardus, et Moskval on muud võimalused ammendumas, tõdes Kannik.

Samas võib Venemaa siiski kasutada ka muid massihävitusrelvi nagu keemiarelva või bioloogilist relva ning võimalus on ka korraldada reaalne tuumaleke mõnes Ukraina tuumaelektrijaamas, lisas ekspert.

"Ma arvan, et ähvardused muutuvad üha tõsisemaks, kuigi neid on olnud sõja algusest alates. Aga nüüd hakkavad nad näitama ka esimesi väikseid samme selle elluviimiseks. Sest kui ähvardusega midagi ei kaasneks, siis kehitatakse selle peale õlgu nagu siiani on mõneti tehtud. Aga nüüd näidatakse väikeste märkide abil, et nad võtavad ka praktilisi samme ette, mis võimaldavad neil teatud tingimustes tuumarelva kasutada," rääkis Kannik.

Lisaks oleks üks võimalus surve suurendamiseks korraldada tuumarelva katsetus kusagil Ukraina piiri lähedal, tunnistas Kannik: "Jah, see on ka üks võimalus, mida nad saavad kasutada enne, kui nad reaalse tuumalöögi annaksid. Selliste ähvarduste mõte on sundida Ukraina kas otse või Lääne survel läbirääkimistelaua taha eesmärgiga, et kinnistada praegune rindejoon, kuna venelased saavad aru, et see liiguks ainult ida poole, ainult nende suunas tagasi. See on see loogika, ma arvan, mida nad praegu mõtlevad."

Kanniku hinnangul on lääs seni reageerinud Venemaa ähvardustele adekvaatselt: "Ma ei ole näinud paanilist hirmu, mille tekkimine oleks kõige halvem. Venelaste põhiline eesmärk ongi tekitada paanilist hirmu, et lääs hakkaks Ukrainat sundima enda jaoks mittemõistlikule, mittevajalikule ja mittekasulikule rahulepingule."

Kaitseuuringute keskuse juhi hinnangul peaksid ameeriklased ja suuremate Euroopa riikide luured Venemaa tuumaettevalmistusi üsna hästi suutma näha. "Ameeriklased on ju seda aastakümneid väga täpselt jälginud. Praegusi satelliidi- ja muud luurevõimekust arvestades ma usun, et ameeriklased näevad venelaste tuumarelvade liikumist ja seda otsustusprotsessi üsna detailselt," tõdes Kannik

Aga USA ilmselt ei sekkuks, kui Venemaa korraldaks tuumaplahvatuse eelnevalt hoiatuseks, vaid tugevdatakse lihtsalt sõnumit Moskvale, mille kohaselt järgneks reaalsele tuumarünnakule tugevad vastumeetmed.