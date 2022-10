Kiiev: Ukraina armee jätkab Hersonis ja Luhanskis edukat vastupealetungi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina armee jätkab edukat vastupealetungi Hersoni oblastis. Luhanski oblasti juht Serhi Haidai teatas, et riigi armee vabastas kuus asulat.

Oluline neljapäeval, 6. oktoobril kell 5.55:

- Ukraina armee jätkab Hersonis ja Luhanskis asulate vabastamist;

- Zelenski sõnul on Kreml sõja juba kaotanud ja uued relvad ei aita Venemaa sõjaväge;

- Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hävitati üheksa tanki;

- The New York Times: USA luure usub, et Aleksandr Dugini tütre tapmise taga oli Ukraina;

- Ukraina meedia: Ukraina võimud leidsid vabastatud Lõmanist üle 50 haua;

- Kiiev kutsus lääneriike üles kehtestama sanktsioone Vene tuumaenergiafirma vastu.

Ukraina armee jätkab Hersonis ja Luhanskis asulate vabastamist

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Ukraina armee jätkab vastupealetungi Hersoni oblastis. Luhanski oblasti juht Serhi Haidai teatas, et riigi armee vabastas Luhanskis kuus asulat.

Zelenski nimetas Hersoni oblastis kolme vabastatud asula nime. Peastaabi teatel korraldas Venemaa Ukraina vastu kolm raketirünnakut. Ukraina teatel suurendab Venemaa armee ka Iraanis toodetud hulkurdroonide kasutamist.

Zelenski sõnul on Kreml sõja juba kaotanud ja uued relvad ei aita Venemaa sõjaväge

"Ukrainlased teavad, mille eest nad võitlevad. Üha enam Venemaa kodanikke mõistab, et nad peavad surema sellepärast, et üks inimene ei taha sõda lõpetada. Isegi kui okupandid leiavad veel mõne muu relva nagu Iraani droonid, siis see ei aita neid. Nad on juba kaotanud," ütles Zelenski.

Ukraina lõunaringkond: ööpäevaga hävitati üheksa tanki

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna sõnul hukkus viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 58 Vene sõdurit ning hävitati üheksa tanki.

The New York Times: USA luure usub, et Aleksandr Dugini tütre tapmise taga oli Ukraina

Ajaleht The New York Times kirjutab, et USA luureagentuurid usuvad, et Venemaa marurahvuslasest ideoloogi Aleksandr Dugini tütre mõrv oli salajase operatsiooni tulemus. Operatsioonile andis loa keegi Ukraina valitsusest, vahendas The Kyiv Independent.

Vladimir Putini liitlase Aleksandr Dugini tütar Darja Dugina hukkus 20. augustil pommiplahvatuses. Ukraina teatas siis, et Kiievil pole auto plahvatusega, kus sees oli Dugini tütar, mingit pistmist

Darja Dugina toetas tugevalt Venemaa sissetungi Ukrainasse. USA kehtestas talle märtsis sanktsioonid.

Ukraina meedia: Ukraina võimud leidsid vabastatud Lõmanist üle 50 haua

Ukraina meediaväljaande Hromadske teatel leidsid Ukraina võimud vabastatud Lõmani linnast üle 50 haua. Ukraina väed vabastasid hiljuti Lõmani linna, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev kutsus lääneriike üles kehtestama sanktsioone Vene tuumaenergiafirma vastu

Ukraina välisministeerium avaldas 5. oktoobril avalduse, milles kutsus lääneriike üles kehtestama sanktsioone Venemaa tuumaenergiafirma Rosatom vastu. Kiiev kutsus rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) liikmesriike üles piirama koostööd Venemaaga.

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas kolmapäeval määruse, millega käskis Venemaa valitsusel võtta Zaporižžja tuumajaam oma kontrolli alla ja muuta see "föderaalseks objektiks".