Euroopa Liidu sanktsioonide raames kehtestatakse Vene naftale hinnalagi

Uute sanktsioonide raames lisanduvad ekspordikeelu alla mitmesugused kemikaalid, kahesuguse kasutusega kaubad (millel on rakendus nii tsiviil- kui ka militaarvaldkonnas), piinamisvahendid, kõrgtehnoloogia, lennunduses kasutatavad seadmed, relvad ja nende osad, millele pole sanktsioone seni kehtestatud.

Samuti laiendatakse ka Euroopa Liidu impordikeelu nimekirja.

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on Eesti alati seisnud selle eest, et Euroopa Liidu sanktsioonipaketid Venemaa vastu oleksid võimalikult tugevad ja tõhusad.

"Uued sanktsioonid on oluline samm selle suunas, et Euroopa Liidu majandussidemed Venemaaga nõrgenevad ja Euroopa Liidu ettevõtted peavad otsima alternatiive mujalt," ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul jätkab Eesti Euroopa Liidu tasandil sanktsioonide tugevdamise nõudmist, et tõsta Venemaa jaoks agressiooni hinda ning muuta võimatuks sõja rahastamine.

Samuti kehtestatakse sanktsioonipaketi raames G7 kokkulepitud nafta hinnalae jõustamiseks vajalik regulatsioon. See tähendab, et kui G7 on hinnapiiri paika pannud, võtavad liikmesriigid selle ühehäälselt üle.

Täiendav info uute sanktsioonide kohta on leitav välisministeeriumi kodulehel.