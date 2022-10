Päästeamet: hädaolukorras on esimene varjumiskoht oma kodu

Päästeamet on kaardistanud Eestis suurusjärgus 100 avalikku varjumiskohta. Ideaalis võiks neid olla igas linnaosas vähemalt üks. Samas peaks hädaolukorras varjuma esmajoones oma koju. Avalik varjumiskoht on mõeldud neile, kes on kriisi tekkimisel parasjagu linnaruumis.

See on Tallinna kesklinna sotsiaalkeskus, kus asub üks pealinna kahekümne kahest avalikust varjumiskohast. Keskuse keldrisse mahub umbes 300 inimest. Päästeamet on varjumiskohti märgistanud neljas suuremas linnas ja töö jätkub.

"Järgmises etapis me kindlasti soovime hakata rääkima ka eraomanikega, et näiteks maa-alused parklad võiksid sobida osades asukohtades avalike varjumiskohtadena. Aga päris kindlasti meil kõige suurem teravik läheb korteriühistutele, sellepärast et inimese kõige esmane varjumiskoht peaks ikkagi olema tema kodu lähedane, kas siis kodukelder või enda siis siseruumid," sõnas päästeameti riigikaitse nõunik Lea Vainult.

Ohust teavitamiseks on üle Eesti kavas luua sireenide süsteem, nagu on näiteks Muuga sadamas.

"Me täna saame ju inimestele tekstisõnumeid saata, me saame läbi ringhäälingu saata inimestele teateid, me saame kodulehtedele läbi sotsiaalmeedia postitusi teha. Tegelikult neid kanaleid, kuidas inimesteni jõuda, on väga palju, kuni selleni välja, et ruuporitega autod sõidavad mööda tänavaid ja annavad seda sõnumit edasi," sõnas Vainult.

Viimsi vald on päästeameti vaatest üks eeskujulikumaid kriisiks valmistujaid. Näiteks uuritakse seal elanikkonna võimalusi aidata.

"Kogume infot, kellel on pakkuda mingisuguseid ressursse. Näiteks kellel on oma kinnistutel puhta veega kaevud, et juhul kui Viimsi Veel ei ole võimalust enam teenust pakkuda ja midagi juhtub, siis meil oleks teada need kohad, kus saame mingisuguseid loodusressursse või siis tehnilisi ressursse kasutada.

Eelkõige peaksid aga inimesed ise hoolitsema selle eest, et nad hädaolukorraks valmis oleksid. Kõige lihtsam on üle vaadata oma maja kelder," rääkis Viimsi valla järelevalveosakonna juhataja Karin Mägi.

"Kui räägime sõjalisest ohust, siis see varjumiskoht peaks olema maa all, see annab lisakaitse lööklaine vastu. Räägime sellest, et ta peaks olema tervisele ohutu ehk et vastama tuleohutuse ja terviseohutuse nõutele ja lisaboonusena seal võiks ju olla avariivalgustus ja kõik muu selline," rääkis Vainult.

"Me kindlasti peaksime vahet tegema, et evakuatsioonikoht ja varjumiskoht ei ole samad. Ehk et täna me ei räägi sellest, et varjumiskohas peaks olema toidu või veevaru või midagi muud sellist," lisas Vainult.

Mägi sõnul tuleks taastada elanikkonna kaitse õpetus. "Seda peaks hakkama juba varakult õpetama, lasteaiast saadik," ütles Mägi.

Avalike varjumiskohtade loetelu on päästeameti kodulehel, omavalitsuste kodulehtedel ja ka mobiilirakenduses Ole Valmis.