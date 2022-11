Lääne-Virumaal sai esimene koht avaliku varjumiskoha märgistuse

Tähise sai Rakvere Vabaduse põhikooli ehk endise Rakvere gümnaasiumi hoone, mille keldrikorrusele saavad inimesed ohu korral kiiresti varjuda. Enne teist maailmasõda ehitatud koolihoone kelder oli algselt mõeldud gaasivarjendiks.

Praegu on Lääne-Virumaa pealinnas välja valitud viis varjumiskohta, kuid päästeamet jätkab sobivate kohtade kaardistamist.

"Ilmselgelt need viis kohta tõsise kriisi puhul ei veaks välja. Siin on meil koostöökoht päästeametiga edasi kaardistada ja mõelda," ütles Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap.

"Minu hinnangul on hooneid piisavalt, kuid me peame nad lihtsalt ära kaardistama, vaatama nad üle ning hindama, kas nad sobivad selleks. Siis peame leppima kokku hoone omanikega ja siis me paneme märgid üles nagu täna panime, et avalikus ruumis inimesed teaksid, et see on koht, kuhu avalikust ruumist varjuda," selgitas Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Janno.