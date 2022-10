Tatar: Eesti gaasivarustus on kindlasti tagatud

"Eks need märgid olid õhus alates suvest, et Soome oma terminali vastuvõtuvõimekus valmimist on kiirendanud. Lõplik otsus, kus ministrid kokku leppisid, et terminal läheb Soome, sündis täna," ütles Tatar.

Tatari sõnul oli Eesti jaoks üks kõige olulisem tingimus, et kui laev peaks juba sel talvel minema Soome, saaksid Eesti ettevõtted koos soomlastega eelisligipääsu teiste riikide ettevõtete ees.

"See oli peamine põhjus, miks me koos Soomega seda projekti vedasime ja soomlased olid sellega nõus, et täiendada terminali kasutusreegleid viisil, et anda eelis Eesti ja Soome kliente varustavatele gaasimüüjatele," ütles Tatar.

"Soome on gaasivarustuselt kõige õnnetumas olukorras. Neil pärast seda, kui Vene torugaas kinni keerati, kogu nende gaasivarustus sõltub ainult sellest, mis Balticconnectorist läbi mahub. Eesti on õnneks siin palju paremas olukorras, meil on Balticconnector ühelt poolt Soomega, aga teiselt poolt Läti maagaasihoidla ja Leedu terminal. Leedul ja Poolal on omakorda ühendus," sõnas Tatar.

Kui Balticconnectori ühendus peaks katkema, on Läti maa-alusesse gaasihoidlasse kogutud ligi 13 teravatt-tundi gaasi, mida saab kasutada ka Eesti tarbijate varustamiseks. "Lisaks on see sama Leedu terminal. Praegune pilt on see, et kui peaks juhtuma kõige hullem, siis Eesti gaasivarustus on kindlasti tagatud," ütles Tatar.