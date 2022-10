Läänemets: LNG-laeva Soome mineku põhjustas kuid kestnud sõnasõda Eestis

"Sisulise otsuse koostöös soomlastega laev siia piirkonda tuua tegi juba kevadel toonane majandusminister Taavi Aas, kes leppis kokku, et laeva tellivad soomlased. Toona ei pidanud soomlased aga kuigi realistlikuks, et nad aasta lõpuks oma kai valmis saavad, meil Eestis olid valmis ettevõtjad seda kiirelt ehitama," meenutas Läänemets.

Läänemetsa sõnul hakkasid asjad kiiva kiskuma, kui eelmise, Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse ning Eleringi vahel puhkes avalik sõnasõda.

"Kuid kestnud avalik sõnasõda Eesti toonase valitsuse ja Eleringi vahel ei jäänud soomlastele märkamatuks ning mõjutas meie usaldusväärsust ja võimekust koostööpartnerina. Soomlased kartsid, et meile ei saa päris kindel olla ning hakkasid end kiiremini liigutama."

SDE esimees Läänemets vastas kevadel majandus- ja taristuministrina ametis olnud keskerakondlasele Taavi Aasa kriitikale, et minister Riina Sikkut oleks pidanud rohkem seisma Eesti huvide eest.

"Kuidas saab Taavi Aas olla täna üllatunud, et laev randub Soomes, kui me ise loobusime laeva tellimisest, leppisime kokku, et soomlased laeva tellivad ja ühtki lepingut Eesti kasuks ei sõlminud? Paldiski haalamiskai kiirkorras rajamine oli vajalik, et meil oleks talve hakul kohe olemas LNG-laeva vastuvõtuvõimekus. See oli ajakriitiline küsimus siis ja on ka täna, selles osas pole midagi muutunud. See, kas või miks jätsid osad poliitikud kevadel tahtlikult või tahtmatult avalikkusele eksliku mulje, justkui tuleks LNG-laev kohe kindlalt Eestisse, on juba nende südametunnistusel."

Läänemetsa sõnul oleks loomulikult parem, kui LNG-laev Eestis seisaks, aga Eesti elanikele ja ettevõtjatele tuleb tema sõnul üheselt kinnitada ja selgitada, et Eesti ei kaota midagi ka sellest, et LNG-laev Soome siirdub ning ka siinsed ettevõtted ei jää millestki ilma.

"Saabuva LNG-laeva gaasi jätkub meile kõigile. Räägime suurusjärkudest: kõnealune LNG-laev mahutab kaks korda rohkem gaasi, kui on Soome aastane kogutarbimine, Eesti aastase vajaduse katab selle maht kümnekordselt! Seega pole mingit alust õhutada kahtlusi, et soomlased lihtsalt ei anna meile gaasi, millest neil endalgi jääb pool üle," teatas Läänemets.