Habeck kaitses Saksa valitsuse suurt toetuspaketti

Berliini suur toetuspakett tekitab Euroopas pingeid, kuid Saksamaa majandusminister Robert Habeck ütles, et 200 miljardi euro suurune pakett kaitseb kogu Euroopa Liidu (EL) majandust.

Saksa valitsuse abipakett on mõeldud leevendama energiakriisi mõjusid nii eratarbijatele kui ka äridele. Pakett tekitab Euroopas pingeid, kardetakse, et lõhe rikaste ja vaeste riikide vahel kasvab. Mõned liikmesriigid kardavad, et pakett lõhub EL-i ühtset turgu.

"Kui Saksamaad peaks tabama väga suur majanduslangus, siis tõmbaks see kaasa kogu Euroopa. Me pole isekad. Me püüame stabiliseerida majandust Euroopa südames," ütles Habeck.

Saksamaal kiireneb inflatsioon ja tarbijad piiravad oma kulutusi. Mõned firmad vähendavad tootmist. Saksamaa valitsus teatas kolmapäeval, et riigi majandus kahaneb järgmisel aastal energiakriisi tõttu 0,4 protsenti.

Mõned Euroopa poliitikud leiavad, et Saksamaa on energiakriisi tõttu Euroopa asemel seadnud esiplaanile iseenda. Ajalehes Irish Times avaldatud arvamusloos ütlesid kaks EL-i volinikku, et Saksamaa plaan tekitab küsimusi, mis võib seada kahtluse alla solidaarsuse ja ühtsuse põhimõtted.

Habeck leiab, et selline kriitika on ebaõiglane. "Paljud riigid on võtnud kasutusele sarnased meetmed," ütles Habeck.

Habecki arvamust jagavad ka Saksamaa ametnikud.

"Viimased 10 aastat on meid süüdistatud, et me pole piisavalt investeerinud. Nüüd kui seda teeme, siis kõik kritiseerivad meid," ütles üks Saksamaa ametnik.

Habecki sõnul toetab Berliin ettepanekut, osta ühiselt EL-i liikmesriikidele gaasi. "Kui Euroopa kasutab oma suurt turujõudu strateegiliselt ära, võib see hinda langetada," ütles Habeck.

Habecki sõnul tuleb tarbimist siiski vähendada. "Eramajapidamised peavad oma panuse andma. Loomulikult ei saa me neil seda käskida. Nad peavad seda tegema vabatahtlikult. Aga ma arvan, et nad teevad seda," ütles Habeck.