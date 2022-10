Sõja 235. päev: Zelenski: kõige keerulisem on olukord Bahmuti juures

Laupäeval jätkas Venemaa Donbassi, Zaporižžja ja teiste Ukraina piirkondade pommitamist samal ajal kui Ukraina taastab vabastatud aladel tsiviilteenuseid, et taasluua seal normaalset elu. Kõige keerulisem on olukord Bahmuti ümbruses.

Oluline 16. oktoobril kell 22.25:

- Prantsusmaa õpetab oma üksuste juures peagi välja kuni 2000 Ukraina sõjaväelast ning annab Kiievile õhutõrjesüsteeme;

- Ukraina peaministri sõnul on riik suutnud säilitada energiastabiilsuse pärast Venemaa tehtud raketilööke nädala alguses;

- Ukraina peaprokuratuuri andmeil on invasiooni algusest alates saanud Ukrainas surma üle 400 ja vigastada üle 800 lapse;

- Minski teatel saabub Venemaalt pisut alla 9000 sõduri, et väidetavalt Valgevene-Ukraina piiri kaitsta;

- Ukraina presidendi sõnul on kõige keerulisem olukord riigi idaosas Bahmuti ümbruses;

- ISW: Venemaa jätkab ukrainlaste massilist küüditamist;

- Briti luure: Venemaa kulutab relvi kiiremini kui toodab;

- Nädalavahetusel on saanud pommitabamusi Donbass, Zaporižžja, Mõkolaivi piirkond, Harkivi oblast, Sumõ oblast, Kiievi oblast, Dnipropetrovski oblast ja mõned teised Ukraina piirkonnad;

- Iraan eitab Venemaale droonide tarnimist.

Prantsusmaa õpetab välja kuni 2000 Ukraina sõjaväelast

Prantsusmaa relvajõudude minister Sebastien Lecornu ütles ajalehele Le Parisien, et riik õpetab peagi mitme nädala jooksul oma üksuste juures välja kuni 2000 Ukraina sõjaväelast.

Lecornu sõnul on Prantsuse sõjaväelased varem andnud ukrainlastele suurtükiväljaõpet, kuid nüüd väljaõppe ulatus muutub.

"Väljaõppel on kolm taset. Esimene on sõduri üldväljaõpe. Teine on ukrainlaste soovitud eriväljaõpe, näiteks logistikas. Kolmas tase on väljaõpe Ukrainale antud varustuse kasutamiseks. Väljaõpe käib rotatsiooni korras, sest me mõistame, et sõda paraku kestab," rääkis minister.

Ta lisas, et tähtis on ka sõdurite uue põlvkonna väljaõpetamine. "Me teeme seda õigusriigi põhimõtet austades ilma, et oleksime kunagi kaassõjas, sest me ei ole sõjas. Me aitame riiki, kes on sõjas," ütles Lecornu.

Minister viitas, et Prantsusmaa annab Ukrainale Crotale õhutõrjesüsteeme, kuid nende arv on veel hindamisel.

Peaminister: Ukraina on rünnakute järel säilitanud energiastabiilsuse

Ukraina peaministri Denõs Šmõhali sõnul on riik suutnud säilitada energiastabiilsuse pärast seda, kui Venemaa ründas sel nädalal tähtsaid energiataristuobjekte.

Šmõhal ütles sotsiaalmeedias, et nädala esimese kolme päeva jooksul tegi Venemaa kuni 130 raketi- ja droonirünnakut tsiviil- ja energiaobjektide pihta, eelkõige pealinnas Kiievis.

Tema sõnul on energeetikatöölised suutnud taastada elektri umbes 4000 asulale ning inimesed üle kogu Ukraina on vabatahtlikult vähendanud energia tarbimist keskmiselt kümme protsenti. Tema sõnul on see olnud abiks elektrikatkestuste vältimisel.

"Agressor püüdis ukrainlasi hirmutada ja halvata riigi energiatööstuse. Ta ei saavutanud oma eesmärki," ütles Šmõhal.

Peaprokuratuur: invasiooni algusest on Ukrainas saanud surma üle 400 lapse

Ukrainas on Venemaa täiemahulise invasiooni algusest alates saanud surma 423 last, teatas Ukraina peaporkuratuur.

Prokuratuuri andmeil on 810 last saanud sõjas vigastada. Enamik lapsi on saanud kannatada Donetski ja Kiievi oblastis.

Prokuratuur märkis, et andmed ei ole samas lõplikud, sest keeruline on saada informatsiooni piirkondadest, mis on okupeeritud või kus lahingud käivad.

Minsk: Valgevenesse tuleb veidi alla 9000 Vene sõduri

Valgevene kaitseministeeriumi teatel saabub riiki osana väidetavast piirikaitse programmist veidi alla 9000 Vene sõduri.

"Esimesed Vene teenistujad, kes kuuluvad regionaalsesse üksusesse, on Valgevenesse saabunud," ütles kaitseministeeriumi rahvusvahelise sõjaväekoostöö osakonna juht Valeri Revenko sotsiaalmeedias.

"Ümberpaigutumine võtab aega mitu päeva. Kokku saabub veidi alla 9000 inimese," lisas ta.

Valgevene presidendi Aleksandr Lukašenko väitel suunduvad tema sõjaväelased koos Vene jõududega Ukraina piiri äärde Ukrainast ja läänest tulevate ohtude tõttu.

Zelenski sõnul on kõige keerulisem olukord Bahmuti ümber

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ütles, et Ida-Ukrainas on kõige keerulisem olukord Bahmuti linna ümber. Mõne päeva eest kuulutasid Venemaa toetatud jõud, et liiguvad linnale lähemale.

President ütles, et Donetski ja Luhanski oblastis püsib väga tõsine olukord.

"Kõige keerulisem on Bahmuti lähedal nagu varasematelgi päevadel. Me hoiame endiselt oma positsioone," ütles Zelenski.

Vene väed on Bahmutit nädalaid pommitanud.

ISW: ukrainlaste küüditamine Venemaale on osa etnilisest puhastusest

Venemaa jätkab "ulatuslikke küüditamisi", teatas USA-s asuv mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW). ISW andmetel on ukrainlaste massiline küüditamine osa tõenäoliselt ettekavatsetud etnilise puhastuse kampaaniast.

Laupäeval avaldatud hinnangus märkis Sõjauuringute Instituut, et Venemaa ametnikud on avalikult tunnistanud Ukraina okupeeritud aladelt pärit laste lapsendamist vene perekondadesse.

ISW lisas: "Venemaa võimud võivad lisaks osaleda laiemas etnilise puhastuse kampaanias, tühjendades Ukraina territooriumi küüditamise teel ja asustades Ukraina linnad ümberasustatud Venemaa kodanikega."

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 300 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 65 000 (võrdlus eelmise päevaga +300);

- tankid 2529 (+5);

- soomusmasinad 5193 (+14);

- lennukid 268 (+0);

- kopterid 242 (+0);

- suurtükisüsteemid 1589 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 365 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 186 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1224 (+14);

- tiibraketid 316 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3959 (+8);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 143 (+1).

Briti luure: Vene kaugmaarakettide varud kahanevad

Briti luure pühapäevasel teatel tulistas Venemaa 10. oktoobril Ukrainasse üle 80 tiibraketi. "Ukraina kaitseministeerium teatas, et enam kui pooled mürsud tulistati alla, kuid kümned tabasid Kiievit ja teisi keskusi, tappes tsiviilelanikke ja kahjustades tsiviiltaristut," kirjutati analüüsis.

"Venemaa kaitsetööstus ei ole tõenäoliselt võimeline tootma täiustatud laskemoona sellisel kiirusel, nagu seda kulutatakse. Taolised rünnakud toovad kaasa Venemaa kaugmaarakettide varude jätkuva halvenemise, mis tõenäoliselt piirab nende võimet tabada soovitud sihtmärke," märkis briti luure analüütik.

Ukraina sõdurid kontrollivad oma tanki hiljuti vabastatud Kupjanski linna lähedal. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ATEF SAFADI

Zelenski: hukkunud on kokku 65 000 vaenlast

Ukraina president ütles laupäevaõhtuses pöördumises, et vaenlase kogukahjud hukkunute poolest lähenevad 65 000. "Nii mõnigi Venemaa kodanik andis oma elu selle eest, et käputäis inimesi Kremlis reaalsust ignoreeris. Ja vastavalt sellele, kuidas Venemaa "matmisoperatsioon" jätkub, võime öelda, et isegi 100 000 surnud Venemaa kodanikku ei ajenda Kremlit natukenegi mõtlema," sõnas Zelenski.

"Ainult Ukraina tõelised võidud, ainult reaalne enda kaitsmine vaba maailma poolt Venemaa terrori ja väljapressimise eest – kaitse sanktsioonidega, kaitse abiga Ukrainale – ainult okupantide täielik väljatõrjumine Ukrainast ja terroririigi agressiivsete võimete lammutamine – see kõik on tee rahuni," ütles Zelenski.

Rahu saab võimalikuks siis, kui terror muutub Venemaa jaoks võimatuks, märkis ta.

Ta nimetas ka reedel ja laupäeval enim kahjusid kannatanud piirkondi: Donbass, Zaporižžja, Mõkolaivi piirkond, Harkivi oblast, Sumõ oblast, Kiievi oblast, Dnipropetrovski oblast ja mõned teised piirkonnad. Eelkõige tulistati rakettide ja Iraani droonidega. "Osa rakettidest ja droonidest tulistati alla. Kuid kahjuks mitte kõik. Kahjuks on purustusi ja ohvreid," ütles Zelenski.

Iraan eitas Venemaale relvade tarnimist

Iraani välisministri ja tema Portugali kolleegi vahelises reedeses telefonikõnes väidetavalt tehtud eitus on vastus Kiievi ja USA luure väidetele, et Venemaa kasutab Ukraina territooriumile suunatud rünnakutes Iraanis toodetud "kamikaze droone", vahendas CNN.

Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian rõhutas veel kord, et Teheran "ei ole ega kavatse pakkuda" Ukraina sõjas kasutatavat relva. "Usume, et kriisi mõlema poole relvastamine pikendab sõda, mistõttu me ei ole pidanud ega pea sõda õigeks teeks ei Ukrainas, Afganistanis, Süürias ega Jeemenis," ütles Amir-Abdollahian.

Ukraina võimud väidavad, et Venemaa on viimastel nädalatel Kiievi, Vinnõtsja, Odessa, Zaporižžja ja teiste linnade vastu suunatud rünnakutes kasutanud Iraani tarnitud kamikaze droone ning on palunud lääneriikidel uue väljakutsega toimetulekuks abi suurendada.