Ametlik: Ulf Kristersson sai Rootsi peaministriks

Rootsi uue koalitsiooni moodustasid moderaadid, kristlikud demokraadid ning Rootsi liberaalid. Valitsus hakkab tegema koostööd Rootsi demokraatidega. Võimuliit plaanib karmistada immigratsiooniseaduseid, anda politseile juurde volitusi ja langetada makse, vahendas Reuters.

Kristersson tahab, et toetustel elamine ei oleks Rootsis elades tulusam kui tööl käimine.

"Rootsi on riik, kus on praegu mitu kriisi. Ma leian, et keegi ei arva, et uue valitsuse ees seisvad väljakutsed saavad olema kerged," ütles Kristersson.

Paremblokil on nelja erakonna peale kokku 176 kohta parlamendis. Parlamendis on kokku 349 kohta. Nii paremerakonnad kui ka vasakerakonnad moodustasid konkureerivad valimisliidud parlamendivalimistel kandideerimiseks.