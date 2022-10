WSJ: Xi Jinpingi ambitsioonid piiravad Hiina majanduse arengut

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Xi Jinpingi ambitsioonid piiravad Hiina majanduse arengut. Xi tahab riigis suurendada kommunistliku partei ülemvõimu ja piirab seetõttu erasektori arengut.

Xi esitas kaks aastat tagasi ambitsioonikad plaanid, mille eesmärk oli Hiina majanduse järsk suurendamine. Hiina majandus pidi järgmise 15 aasta jooksul kasvama keskmiselt viis protsenti aastas. Paljud majandusteadlased eeldavad, et see eesmärk pole pikemas perspektiivis saavutatav.

Pärast võimuletulekut seadis Xi oma poliitika keskmesse riikliku julgeoleku ja kompartei kontrolli riigi üle. Xi juhtimisel kasvab kompartei roll riigi majanduses. Ekspertide hinnangul on tulnud see suurenemine erasektori arvelt, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina kommunistlik partei pidi 20. partei kongressil avaldama kolmanda kvartali sisemajanduse koguprodukti (SKP) puudutavad andmed , kuid lükkas andmete avaldamise edasi. Kompartei ei põhjendanud andmete edasilükkamist, võimud ei täpsustanud samuti, millal andmed esitatakse.

Maailmapank kärpis hiljuti Hiina majanduskasvu prognoosi. Pank eeldab, et Hiina majandus kasvab järgmisel aastal 4,5 protsenti, kui Peking peaks leevendama koroonapiiranguid. Paljud majandusteadlased prognoosivad, et see kasv jääb tagasihoidlikumaks.

Mõttekoja Atlantic Council uus uuring leiab, et Hiinal tekib raskusi, et säilitada isegi kolme protsendiline majanduskasv.

"Hiina kasvupotentsiaal võib olla oluliselt madalam, kui see, millega oleme harjunud," ütles Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ametnik Helge Berger.

Xi on seadnud esikohale riigifirmad. See on suur muutus riigi majanduspoliitikas. Xi juhtimisel piirab kompartei üha rohkem suurärimeeste mõjuvõimu. Samuti kasvavad Hiina ja USA vahelised pinged, mis piirab riigis tehnoloogiasektori arengut.

IMF-i hinnangul moodustab riigifirmade tootlikkus vaid 80 protsenti eraettevõtete omast. Hiina riigile kuuluval PetroChinal on üle 400 000 töötaja. USA naftafirmas Exxon töötab kuus korda vähem inimesi. Tootluse põhjal on Exxon aga kolm korda edukam.

Stanfordi ülikooli majandusteadlane Scott Rozelle ütles, et Hiina võib sattuda "keskmise sissetuleku lõksu". Tema sõnul omab keskharidust ainult 34 protsenti Hiina tööjõust. Isegi Mehhikos ja Türgis on inimestel parem haridustase.

"Hiina pole suutnud investeerida oma inimestesse," märkis Rozelle.

Kommunistliku partei teatel on riigi majandus jõudnud uude järku

Kongressil kõnelenud parteifunktsionärid jätkasid peasekretär Xi Jinpingi avakõne vaimus. Varasematel parteikongressidel kõlanud juttu Hiina kiirest majanduskasvust enam ei kohta.

"Hiina majandus on pöördunud kiire kasvu järgust kõrge kvaliteedi järku. Oleme silmitsi uute oludega välisinvesteeringute ligitõmbamisel," kõneles Hiina riikliku arengu- ja reformikomisjoni juht Zhao Chenxi.

Välisinvesteeringute tähtsust ning nende kahanemist parteiladvik ei varja. Üheksa aasta eest andsid välisfirmad Hiina sisemajanduse kogutoodangust kolmandiku ning tööturul oli nende osalus koguni 27 protsenti. Juba paar aastat on välisfirmad aga kurtnud, et nende ligipääs Hiina turgudele on raskendatud, intellektuaalse omandi kaitse on Hiinas viletsal järjel ning moodsaid tehnoloogiaid on välisfirmadelt üritatud lausa jõudu kasutades kätte saada.

Samas on hakanud Hiina rõhutama oma eneseküllasust, sõltumatust välismaailmast. Kongressilgi rõhutati Hiina võimekust ennast ise toiduga varustada.

"Teraviljaturg toimib üldiselt kindlalt. Viimaseil aastail on tingituna paljudest teguritest rahvusvaheline teraviljaturg raevukalt tõmmelnud. Vastukaaluks on Hiina teraviljaturule omane kindel varustusbaas ja selle tegevus on jäänud üldiselt stabiilseks," ütles Hiina toidu- ja strateegiliste varude ameti juht Cong Lian.

Koroonapiirangud ning kaubandussõda USA-ga on viinud aga Hiina keskklassi vaesemaks jäämiseni. Tegelikult algasid keskklassile kahjulikud suundumused varemgi. Esialgu üritas keskklass kohaneda vähemaga läbi ajamisega, lihtsama elustiili omaks võtmisega. Nüüd aga levivad riigis "mõisa köis, las lohiseb" meeleolud. Järjest vähem üritavad noored hiinlased töö juures või ühiskondlikus tegevuses initsiatiivi ilmutada, seda hoolimata Xi algatusest kõik riigi elanikud paremusjärjestusse seada. Kõige sellega peab kommunistlik partei kuidagi toime tulema. Samas püsib üldine toetus kommunistlikule parteile keskklassi nurinast hoolimata kõrge.