Ukraina kaitsenõukogu sekretär ERR-ile: Putini ainus eesmärk on Ukraina hävitada

Massilised raketirünnakud Ukraina taristu pihta on Venemaa liidri Vladimir Putini sõnul vastus plahvatuse eest Krimmi sillal. Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et Venemaa president on võtnud eesmärgiks Ukraina riik hävitada ja sillal ei ole sellega midagi pistmist.

"Aktuaalne kaamera" salvestas intervjuu Daniloviga esmaspäeval tund aega pärast järjekordset rünnakut Kiievi pihta.

Danilovi sõnul läheb elu edasi samuti nagu pärast eelmise nädala raketirünnakuid.

"Meie inimesed suhtuvad sellistesse asjadesse juba üpris rahulikult. Loomulikult on see ebameeldiv, kellelegi ei meeldi pommivarjendis istuda. Me oleme veendunud oma võidus. Ükskõik, mida Putin teeb, me võidame," rääkis ta.

Viimase kuu jooksul on Ukraina saavutanud rindel teatud edu. Kas Venemaal välja kuulutatud mobilisatsioon võib seda olukorda muuta?

"Asi on selles, et neil ei ole oma inimestest kahju. Sõdurite rindele saatmiseks peavad nad olema selleks valmis, neil peavad olema teatud oskused. Nemad sellele tähelepanu ei pööra. Nad saadavad neid rindele ilma väljaõppeta. Paljud neist mobiliseeritutest on juba meie kätte vangi langenud," rääkis Danilov.

Vladimir Putini sõnul olid rünnakud Ukraina taristu pihta vastuseks Krimmi sillal toimunud terroriakti eest. "Aktuaalne kaamera" küsis Danilovilt, kas silla ründamine oli väärt seda, et venelased nii massiliselt Ukraina elektrijaamu ja muid taristuobjekte ründasid.

"Putin on võtnud eesmärgiks meie riik hävitada. Muid eesmärke ta oma sõduritele ja iseendale ei ole püstitanud. Sillal ei ole sellega midagi pistmist. Ma ei kasuta küll vene keelt, aga neil on selline väljend nagu "samostroi" ehk meelevaldselt ehitatud objekt. Meie riigis on see objekt dokumenteerimata. Kes selle ehitas? Mida nad seal tegid? See on nende enda asi. Vaatamata sellele, et nad kaitsesid seda objekti nagu oma Putinit, varises see ikkagi kokku. Kuidas meie siia puutume? Meie seaduse järgi tuleb ebaseaduslik objekt lammutada ehitaja raha eest," vastas Danilov.