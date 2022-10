Keskkonnaminister Kallas tahab raiemahu vähendamist riigimetsas

Minister ütles, et soovib Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) ja keskkonnaagentuuri pakutud kolmest alternatiivist valitsusse viia plaani, mille järgi tehtaks riigimetsas järgmisel aastal uuendusraieid 9180 hektaril, edastas Postimees. Leht tõi välja, et üle-eelmine keskkonnaminister Tõnis Mölder (KE) vähendas 2022. aasta uuendusraiete pindala 9879,7 hektarile, kuid tema järel ametisse saanud Erki Savisaar (KE) tõstis selle 12 208,8 hektarile

Kallas ütles, et raiemaht ja töökohad pole nii otseses seoses, nagu metsaraiumise vähendamise vastu olev töösturite liit on esitlenud, kuid tema kinnitusel on plaanis raiemahu vähendamist kindlasti ettevõtetega arutada.

Keskkonnaministri sõnul tuleb raiemahtu kärpida kõigis metsades, kuid kõige rohkem männikutest.

Veel septembri keskel ütles Kallas, et ei soovi hetkel raiemahu vähendamist.

Kallas ütles 13. septembril ERR-ile, et Eesti kaugkütjad on väga suurte väljakutsete ees ning hakkepuidu hind on kõrgel. Samas rõhutas ta, et pikas plaanis peaks raiemahud, muuhulgas ka riigimetsa raiemahud, langema.

"Aga ajutiselt me oleme uuesti võtnud kasutusele põlevkivi. Ajutiselt me peame võib-olla tegema mingeid otsuseid seoses metsa raiemahu suurendamisega. Need on kõik seotud sellega, et hetkel me ei ela tavapärases ajas," märkis keskkonnaminister 13. septembril ilmunud loos.