EPL-i peaministriuuring: Kallase toetus püsib, Seedril kahaneb, Läänemetsal kasvab

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase toetus peaministrina püsis septembris samal tasemel, mis see oli augustis. Ainsana on erakonnajuhtidest kasvanud sotsiaaldemokraatide liidri Lauri Läänemetsa ning langenud Isamaa juhi Helir-Valdor Seedri toetus, selgub Eesti Päevalehe (EPL) tellitud uuringust.

"Seda pole vähemalt viimase aasta jooksul veel juhtunud, et valijad on kahel järjestikusel kuul niivõrd samasugusel seisukohal. Augusti- ja septembrikuu esikolmik on identne: Kallast peab sobivaimaks peaministriks 27 protsenti, Keskerakonna esimeest Jüri Ratast 19 protsenti ja EKRE juhti Martin Helmet 12 protsenti vastanuid. Kõikumist ei ole mitte ühegi protsendipunkti võrra," märkis EPL.

Nii nagu esikolmikugi puhul on Eesti 200 juht Kristina Kallas säilitanud oma augustikuu tulemuse: teda toetab peaministrina endiselt kuus protsenti vastanuid.

Augustiga vähenes Seedri reiting viielt protsendilt kolmele ning Läänemetsa toetus tõusis kolmelt protsendilt neljale.

Kallas on märgatavalt populaarsem eestlaste ning kõrgema hariduse ja suurema sissetulekuga vastanute seas. Ratase seljataga seisavad keskmisest sagedamini vanemad, üle 75-aastased inimesed ning ta on menukam ka mitte-eestlaste seas.

Uuringust selgus ka, et sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 valijate seas on endiselt küllalt tugev Kaja Kallase toetus, Seeder kaotas aga märkimisväärselt tuge just oma erakonna sees.