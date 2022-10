Tallinna trammidirektor loodab liikumistakistuste kadumisel juhtide mõistvusele

"Pikk plaan on pigem selline, et tuleks ikkagi autojuhtidele südamele panna, et ühistranspordi rajad ja ühistranspordi liikumiskoridorid tuleks võimalusel vabad hoida, siis oleks meil võimalus ka liinivedu tagada," ütles Telliskivi vastuseks ERR-i küsimusele, mis on tema plaan olukorra lahendamiseks.

"Tihtilugu panevad autojuhid ennast mugavustsooni ja hõivavad need rajad, aga nagu täna hommik näitas, siis paljud teised liiklejad selle arvelt kannatavad," tõdes ta. "Ma arvan, et seda teavad kõik, et nendel radadel tegelikult sõita nagu justkui ei tohiks," lisas trammiteenistuse juht.

"Eks kindlasti on kõik ehitustööd ebamugavad kõigile tavaliiklejale, autoga liiklejale, ühistranspordiliiklejale. Kindlasti esimene asi, mis tuleb südame peale panna kõigile, et nagu mõistvat suhtumist. Võimaluse korral vaadata ka tavaliiklejatel üle oma liikumistrajektoor - kas see on ainuke võimalus sihtkohta pääseda?" rääkis ta.

Telliskivi soovitas juhtidel kasutada digitaalseid sõiduplaneerijaid, mis suunaks juhid ümbersõidule: "Täna on olemas palju elektroonilisi abivahendeid juhtidele, mis võimaldavad selliseid keerulisemaid kohti vältida ja oma liikumistrajektooris minna sealt mööda, et ei satuks sinna ummikusse. Selline oleks niisugune sõbralik soovitus."

"Kindlasti on võimalik ka suurendada järelevalvet ja jälgida, et inimesed ei kasuta ühissõidukite rada, aga kindlasti ei ole see lahendus omaette. Pigem ma ütlen veel kord, et panna südamele, et äkki õnnestuks vältida neid kohti, vaadata oma liikumistrajektoorid läbi. Tallinn ei ole nii suur linn ja kindlasti võib mõnes kohas ka väiksema ringi teha autoga - ma arvan, et see ei ole ka üldse väga suur probleem," lisas Telliskivi.

Tallinna kesklinnas on Pronksi tänaval alanud ehitustööde tõttu autode liiklusvood kandunud ümberkaudsetele tänavatele, kuid kuna nende läbilaskvus ei ole nii suur kui Pronksi tänaval, on tekkinud tipptundidel ummikuid, autod sõidavad massiliselt ühistranspordi radadel, blokeerivad kollase tulega ristmikule sõites teiste sõidukite liikumistee või jäävad pööret oodates seisma trammiteedele.

Ummik Viru ringil Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Näiteks Narva maanteel satuvad trammid ummikusse, kuna trammirajalt on tehtud autodele ajutine fooriga vasakpööre Kreutzwaldi tänavale. Autod, mis ootavad täiesti legaalselt vasakule pööramise võimalust panevad sellega aga kinni Kadrioru suunalt tuleva trammi otsesõidu võimaluse. Nii võib tramm hommikusel tipptunnil napilt paarisaja meetrist lõiku läbida kümmekond minutit.

"Aga üldiselt ju on tehtud ja tehakse ka tulevikus kindlasti suuremaid teeremonditöid ja praktika näitab seda, et igapäevane liikleja otsib endale kas või pikema alternatiivi, et sõita sihtkohta. Ja teiste puhul tõesti on see, et mitte kasutada ainult abivahendid, aga lihtsalt vaadata ja nendes piirkondades sõitmist vähendada. Ja siis kindlasti ühel hetkel ma arvan, et see probleem ka taandub," märkis Telliskivi.