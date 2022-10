Reformierakond nimetas rahandusministri kandidaadiks Annely Akkermanni

"Ma olen tänulik Kaja Kallasele ja Reformierakonnale selle usalduse eest, et mul on võimalik teha olulist ja tähtsat tööd. Ma tahan pakkuda tuge valitsusele ja otsustajatele, sest rahandus on tugisüsteem ja hea rahanduse ülesanne on pakkuda kõnekaid arve selgete ja kindlate otsuste vastu võtmiseks. Seda ma tahan nelja kuuga teha," kõneles Akkermann pressikonverentsil.

"Mul on hea meel, et Reformierakonna juhatus kinnitas uueks ministri kandidaadiks Annely Akkermanni. Annelyl on kogemus rahandusvaldkonnas nii kohaliku omavalitsuse tasandil, eraettevõtlusest kui ka riigikogust. Kuigi Reformierakonna pikk pink on rahandusministritest tulvil, siis sinna mahub alati uusi inimesi, kes seda teemat jagavad ja saavad oma kogemust ka näidata," rääkis Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas.

Kolmapäeva hommikul kell 8.30 nimetab president Alar Karis uue rahandusministri ametisse.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (RE) teatas, et astub teisipäeval ametist tagasi ja lahkub poliitikast.

Reformierakonna juhatus kogunes erakorraliselt uue ministrikandidaadi esitamist arutama teisipäeva õhtul. Uue ministri nime tegi peaminister teatavaks kohe pärast seda, kui erakonna juhatus on kandidaadi koosolekul kinnitanud.

Akkermann on olnud XII ja XIV riigikogu koosseisu liige. Aastatel 2002-2018 kuulus Akkermann Isamaa ja Res Publica Liitu, alates 2018. aastast on ta Reformierakonna liige.

Pentus-Rosimannus jääb rahandusministri ametikohustusi täitma kuni uue ministri ametisse astumiseni. President nimetab ministri ametisse pärast peaministrilt ettepaneku saamist. Uus minister astub ametisse ametivande andmisega riigikogu ees.