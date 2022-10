Akkermann: olen katuserahade jagamise vastu

Reformierakonna esitatud rahandusministri kandidaat Annely Akkermann ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et on katuserahade jagamise vastu. Oma eelkäija Keit Pentus-Rosimannuse nimetamise protsessis Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks ta probleeme ei näe.

Teie eelkäija lahkus ametist teda saatvate kahtlustustega, kas teie näete rikkumisi asjaajamises rahandusministeeriumis?

Riigieelarve kontrollikomisjon ju arutas ka neid küsimusi ja ei näinud mitte mingisuguseid rikkumisi. Mart Helme (EKRE) ütles ise ka oma ühes viimases intervjuus, et kui valitakse, siis Keit Pentus-Rosimannus hakkab saama X eurot palka. Aga see "kui valitakse" tähendab ikkagi seda, et ikkagi keegi teine valib, mitte Keit Pentus-Rosimannus iseennast ei vali.

Aga Mart Helme kuriteokaebus on üsna detailne koos ajajoonega. Kas teil seda lugedes tekkis küsimusi, millele vastust on vaja?

Ei, sellepärast, et valiku teevad ju need, kes valivad ja ei ole üldse vahet, kes valmistab dokumendid ette, kes ametnikest see on ja kas oma ametikoha järgi või kudagi teisiti.

Kümme päeva tagasi saite ettepaneku, et võiksite saada rahandusministriks ja te ei mõelnud üldse. Miks?

Jah, kusjuures minu juubelisünnipäeva hommikul helistas Kaja Kallas ja ma arvasin, et ta tahab mind õnnitleda, aga tal oli muu jutt. Aga kandideerimise käigus poliitikutelt küsitakse ju alatihti, et kas te soovite saada ministriks, kui võimalus avaneb, ja siis poliitik peab vastama "jah". See on varem läbi mõeldud.

Mida te jõuate nelja kuuga ära teha?

Jõuan lõpuni viia selle eelarve menetluse, mille Keit Pentus-Rosimannus riigikogule just üle andis. See on läbi aastate kõige suurem eelarve – 17 miljardit eurot. Põhitelg on muidugi julgeolek, aga palju uusi algatusi ka, mis vajavad veel lisatööd.

Kaja Kallas juba jõudis öelda, et ta loodab, et te hakkate kõigile "ei" ütlema selles ametis. Minu küsimus on see, et riigieelarves ootab menetlemist veel regionaalarengu investeeringute jaotamine ehk n-ö katuserahad – kui nüüd üks kihnlane läheb riigikogust minema, kas Kihnu jääb tähelepanuta üldse selles katuserahades?

Kihnu, ma kardan, jääb küll katuserahades tähelepanuta.

Päris mitmed miljonid jagatakse ära vaatamata sellele, milline on riigi arengustrateegia, lihtsalt riigikogu liikmete suva järgi. Kas teie toetate katuserahade jagamise jätkamist?

Ma varem olen tuliselt võtnud sõna katuserahade jagamise vastu ja isiklikult olen sellel seisukohal ka täna.

Te olete saartel ja Läänemaal tegutsenud, me teame, et teil on kontakt n-ö maa- ja rannarahvaga. Mida te rahandusministrina ütlete inimestele, kes ütlevad, et nad enam ei jaksa, energia on kallis hinnad tõusevad, kuidas hakkama saada?

Seal ei ole vahet, kas maal või linnas. Aga uues eelarves on ikkagi ulatuslikud paketid inimestele, et nad hakkama saaksid. 200 miljonit on, mis jagatakse toetustena otse ilma, et inimene peaks midagi tegema - võetakse elektriarvetelt maha –. Siis on energiatõhususe meetmed, tõuseb miinimumpalk ehk 370 eurot jääb inimestele aastas kätte, kellele miinimumpalk kehtib, peretoetused tõusevad väga ulatuslikult, keskmine pension vabastatakse tulumaksust, pension tõuseb. See raha, mis on laekunud üle eelarvesse, jaotatakse järgmise aasta eelarvega inimestele tagasi, et nad tuleksid paremini toime energiahinna tõusudega.