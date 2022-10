Sikkut Toomile: Vene kodanike ligipääs Eestis asuvatele kinnistutele on kõrgendatud risk

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ei jaga Europarlamendi saadiku Yana Toomi muret, et Venemaa kodanikud ei pääse viisapiirangute tõttu ligi oma Eestis asuvale kinnisvarale ja et nii võivad tekkida suured võlad ühistute ees. Sikkuti hinnangul on korteriühistul õigus võlgniku korterile kohaldada sundmüüki.

Sikkut vastas Toomi kirjale, kus viimane muretses, et pärast viisade

väljastamise piiramist ei ole võimalik Vene Föderatsiooni kodanikel hallata oma Eestis asuvat kinnisvara. Siseministeeriumi andmetel mõjutavad piirangud 41 351 kinnistu omanikku, kes on Vene Föderatsiooni kodanikud.

Sikkuti sõnul on tänases julgeolekuolukorras kõrgendatud riskiks agressorriigi kodanike vaba ligipääs nendele kinnistutele, mis on näiteks kriitilise taristu või riigipiiri vahetus läheduses.

"Siseministeeriumiga konsulteerinuna nendime, et tegemist ei ole kinnisvara haldamise mõistes uue probleemiga ja samad probleemid esinesid enne Venemaa täiemahulist sõda Ukrainas. Juhul kui Vene Föderatsiooni kodanik soovib kohapealset kinnisvara hooldada, siis kõige mõistlikum on sõlmida kinnisvara haldusleping Eestis viibiva isikuga või anda kinnistu üürile," märkis Sikkut.

Majandusminister lisas, et eelkõige Ida-Virumaal on levinud tühjade korterite probleem, mille omanikud (Venemaa kodanikud - toim) ei ole huvitatud oma kinnisvara haldamisest ja/või ei ole nendega võimalik korteriühistutel kontakti saada arvete tasumise osas.

"Lähtuvalt Eesti kohtulahenditest on korteriühistul õigus võlgniku korterile kohaldada sundmüüki. Samuti on võimalik algatada korteri sundvõõrandamine, mille juriidiline protsess on läbi analüüsitud rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhtimisel. Eelkõige on viimane lahendus oluline, kui olemasolev osaliselt tühi korterelamu plaanitakse lammutada ja elanikud kolitakse ümber, sest senise korterelamu ülalpidamine on osutunud ebamõistlikuks," leidis Sikkut.

Kokkuvõttes ei ole Sikkuti hinnangul täna kehtivate piirangute valguses ette näha, et Eesti korteriühistute toimetulek oluliselt halveneb või nende võlakoormus kasvab.

Toom leidis oma kirjas, et viisat saavad taotleda vaid need Venemaa kodanikud, kes tulevad Eestisse külastama Eestis elavat Eesti kodanikust või Eestis pikaajalise elamisloaga elavat lähisugulast (näiteks tütar, poeg, ema, isa), Eestis töötavad Vene diplomaadid ja nende pereliikmed, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad, Euroopa Liidu õiguse alusel liikuda saavad isikud ja need kellele viisa väljastamist peab Eesti humaansetel kaalutlustel põhjendatuks.

"Nagu näha, pole selles nimekirjas neid, kellel on Eestis kinnisvara. Seoses sellega on minu ja minu Eesti büroo poole pöördunud juba mitmed venemaalased ja Venemaa kodanike grupid, kes on tõsiselt mures. Kuna Eesti väljastatud Schengeni viisaga Eestisse enam ei lubata, ei saa inimesed aru, kuidas peaksid nüüd tasuma kommunaalmakse (jällegi sanktsioonide tõttu raha pole võimalik Venemaalt üle kanda) ja üldse oma kinnisvara haldama. Tagajärg on see, et ka eriti Ida-Virumaal asuvad korteriühistud ja muud kinnisvara objektid sattuvad keerulisse olukorda, aina kasvatades oma võlakoormat," kirjutas Toom.