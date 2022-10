Eesti Gaas võib alles detsembris hinda langetada

Eesti Gaas pakub oktoobris ja novembris kodutarbijale gaasi hinnaga 2,85 eurot kuupmeetri eest käibemaksuga.

Selle hinna teatamise ajal oli gaasi turuhind Hollandi TTF-i maagaasihinna indeksi alusel 184 eurot/MWh. Praegu on see langenud 115 euro ligi.

Kui hinnalangus püsima jääb, võib see Eesti tarbijateni jõuda detsembris.

"Me kindlasti jälgime, mida gaasi hind börsidel teeb. Praegune 115 on tegelikult hetketehingud novembrisse. Meie oodatav novembri alushind võiks tulla 145-150 euro kanti," rääkis Kotov ERR-ile.

"Täna vaatasime talveprognoosi, mis näitas 145-150 kuni kevadeni. Kui need hinnad on tõesti sellised, siis jah, me langetame, igal juhul on ka meile mõistlik pakkuda klientidele gaasi hinnaga, siis me teeme seda," ütles Kotov.

Detsembri hinna plaanib Eesti Gaas teatada klientidele oktoobri lõpus. "Siis on selge, mis on selle päeva seisuga see ootus."

"Tulevikutehingud tänase päeva seisuga, aastal 2023, on praegu 140-150 euro tasemel, pärast seda hakkavad langema. See, mis tegelikult toimuma hakkab sõltub sellest, milline saab olema talv. Kui praegu on Euroopas soe, on gaasi järgi nõudlus väike, tarbimist ei ole ja gaasi hinnad kukuvad. Kui me vaatame riigiti, siis Hispaanias, kus on gaasivarustus kõige parem, on hind kaks korda odavam kui näiteks Saksamaal või Hollandis," rääkis Kotov.

"Kui peaks tulema ootamatult külm, näiteks 25 miinuskraadi, võib olukord muutuda. Hetkel on pigem väike positiivne optimism," sõnas Kotov.

Euroopa gaasi hinnas mängib rolli ka Hiina nõudlus LNG-le, mis praegu on langemas. See annab Kotovi sõnul Euroopale paremad võimalused.

Eesti Gaas peatas septembris fikseeritud hinnaga gaasipakettide müügi ehk kliendid saavad valida börsipaketi ja paindliku paketi vahel.

Kotovi sõnul võib ettevõte fikseeritud paketi lähiajal tagasi tuua.

"Me täna oleme seisus, kus loodame, et võiksime järgmisest nädalast hakata uuesti fikseeritud hindasid pakkuma. Kui hinnatase on pisut langenud, siis võiks olla ka positiivne mõju. On ju hästi halb kui kõrgel tasemel fikseerid hinna ära ja siis tegelikult selgub, et hinnad hakkavad kukkuma," rääkis Kotov. "Tõenäoliselt ka meie paindlik pakett läheb detsembrist odavamaks."

Kotovi sõnul soovis Eesti Gaas saada Klaipeda LNG-terminalil oksjonil aega kuue LNG-laeva jaoks, kuid sai vaid ühe.

"Me osalesime Klaipedas ka 10 aasta oksjonil, seal kahjuks ei saanud ühtegi slotti ehk laeva tühjakslaadimise aega," ütles Kotov.

Pikem ehk 10-aastane leping oleks võimaldanud gaasi osta soodsamalt.

Mis hinnaga gaas tuleval aastal Klaipeda terminali jõuab, ei ole veel selge, kuna see on seotud börsihinnaga. "Meil on olemas laeva aeg, hakkame nüüd tegema hanget laevale ja gaasile," sõnas Kotov.