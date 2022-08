Rail Balticu Ülemiste terminali hange kukkus läbi

Ainsa pakkumuse teinud Itaalia ettevõte Rizzani de Eccher hinnapakkumine on 346 miljonit eurot. Hanke eeldatav maksumus oli 176 miljonit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

RBE operatsioonide juht Marko Kivila ütles, et selline tulemus ei olnud ootuspärane. "Meie eeldasime, et osaleb rohkem pakkujaid ja pakkumused on vastavuses meie eeldatava maksumusega," sõnas Kivila.

Rand ja Tuulberg Grupi juhatuse esimehe Raivo Ranna sõnul oli hanke läbikukkumine eeldatud hinnaga vältimatu. "Üks, et hinnad on kasvanud, teiseks objekt kestab vähemalt kolm aastat. Seal on päris palju riske, ka kõike neid tuleb arvestada. Tundus, et see hange oli juba eelnevalt läbi kukkunud. Tuli ainult üks pakkumine. Eestis kuigi palju neid firmasid ei ole, kes oleks üldse võimelised seda pakkuma. Nii et välishange ja ka välishuvi oli minimaalne, seepärast oli see hange kehvakene," kommenteeris Rand.

Rail Baltic Eesti kaalub nüüd hanke kordamist, jaotades selle väiksemateks osadeks.



"Kui lähevad käiku teised alternatiivid ehk hanke kordamine osadena, siis sellisel juhul muutuks uued hanked väiksemaks ja seega suupärasemaks turuosalistele. Seeläbi loodame saada rohkem pakkumusi, konkurentsi suurendada ja selle tõttu saada hinda soodsamaks kui see pakkumus, mis tuli täna," rääkis Marko Kivila.



Rail Baltica Ülemiste ühisterminali asukohas ehituse ettevalmistavad tööd juba käivad. Millal päris ehituseks läheb, on esialgu lahtine.



"Kui juhtub, et me peame hanget kordama, siis on võimalus, et me ikkagi jõuame lepingusse selle aasta sees ja sellisel juhul nihkub ehitustööde algus järgmise aasta esimesse kvartalisse," märkis Kivila.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi juht Henrik Hololei kahtleb, kas Ülemistele on nii vägevat terminali ikka vaja.

"Euroopa ühendamisrahastu rahastab ikka eelkõige seda, mis on vajalik selleks, et tehnilised rongiühendused liikluseks oleks paigas ja loomulikult see elementaarne osa, mis kuulub terminali ehitusse. See asjaolu, et terminal on nii kalliks läinud, see on Eesti enda valik," sõnas Hololei.

"Erinevaid terminale võib ehitada. Võib ehitada maailma kõige ilusama terminali nagu täna on paljude arvates Antverpeni rongijaam ja siis võib olla Balti jaam, kus inimestel pole isegi katust pea kohal. Ja ma arvan, et Ülemiste terminal peaks tulema kuhugi sinna vahele," kommenteeris Hololei.