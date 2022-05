Terviseamet ei taha endiselt Ülemiste ühisterminalile heakskiitu anda

Terviseamet pole endiselt kooskõlastanud Rail Balticu Ülemiste ühisterminali ja lähiala detailplaneeringut, leides, et müraprobleem Peterburi tee ääres on siiani lahendamata. Kui vaja, saab Tallinn aga terviseameti soovidest kõrvale vaadata ja detailplaneeringuga edasi minna.

Terviseamet juhtis detailplaneeringuga kaetava ala müraprobleemidele tähelepanu juba mullu ning kuigi detailplaneeringusse on nüüdseks muutusi tehtud, näiteks lisatud sinna täiendatud mürauuring, pole terviseamet endiselt rahul.

Müra teeb ametile muret Peterburi tee ääres: olukord pole seal hea praegu ja detailplaneeringu elluviimisega muutub veel kehvemaks. "Juba olemasolev olukord (näiteks Peterburi tee 4) ei ole hea elukeskkond (müra normtasemeid ületatakse), perspektiivses olukorras tõusevad müratasemed veelgi," märkis amet Tallinna linnale eelmisel nädalal saadetud kirjas.

Ametile teeb muret ka trammitee nihutamine elumajadele lähemale.

Kuigi mürahinnangus väidetakse, et planeeritav Tallinna väike ringtee (mis on täiesti eraldiseisev objekt) peaks vähendama Peterburi tee ja Suur-Sõjamäe tänava liikluskoormust kümne protsendi võrra, siis terviseamet keskendub rohkem perspektiivsele liiklusmürale ja osutab, et müraolukord hoopis halveneb planeeritavate müraallikate tagajärjel.

Kuivõrd olukord Peterburi tee ääres ei vasta praegugi müra normtasemetele (seda ületatakse kaheksa-üheksa detsibelli võrra), siis pole terviseamet endiselt detailplaneeringuga rahul.

"Vahepeal on täiendatud detailplaneeringu mürahinnangut, millest selgub, et planeeritavad müraallikad üksi ei ületa müra normtasemeid, kuid suurendavad olemasolevat mürataset, mis on juba täna ületatud. Hetkel planeeritud müraleevendavate meetmete mõju pole piisav, et müratase tulevikus ei kasvaks," ütles ERR-ile terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Heleri Robtsenkov.

Terviseameti ettepanek on planeerida lisaks müraleevendavaid meetmeid või muuta põhilahendust selliselt, et müratase ei tõuseks, lisas Robtsenkov.

Nüüd on Tallinna hinnata, kas avalikul väljapanekul esitatud terviseameti seisukohtade tõttu tuleb detailplaneeringus teha muudatusi. Kui muudatusi siiski ei tehta, siis tõenäoliselt terviseametile seda detailplaneeringut enam kooskõlastamiseks ei esitata. Sel juhul teeb Tallinn ise kaalutletud otsuse detailplaneeringu kehtestamise osas, arvestades ametiasutustelt saadud tagasisidet, märkis Robtsenkov.

See tähendab, et vajadusel saab Tallinn detailplaneeringuga edasi minna ka ilma terviseameti heakskiiduta.

Linnaplaneerimise eest vastutav Tallinna abilinnapea Madle Lippus ütles ERR-ile, et see on tõesti võimalik, kuid loodetavasti mitte vajalik.

"See on võimalik, aga prooviks seda mitte teha, sest müral on objektiivsed negatiivsed mõjud inimeste tervisele," lausus ta.

Lippuse sõnul võtab lahendusteni jõudmine veidike aega.

Tallinn on samal ajal koostamas ka uut mürakaarti ja selle tegevuskava. Lippus tõi näiteks, et Peterburi teegi puhul on mürakategooriad üldplaneeringuga liiga jäigalt paigas ning vaidlusalune ala võiks olla ka kolmanda, mitte teise kategooria ala, mis tähendaks, et müranivood oleksid normile vastavad.

Kommunaalvaldkonna eest vastutav Tallinna abilinnapea Vladimir Svet märkis, et pealinn on detailplaneeringuga jäänud justkui kahe tule vahele: ühelt poolt soovitakse Rail Balticu ühisterminaliga võimalikult kiiresti edasi minna, teisalt on terviseamet detailplaneeringut pidurdamas.

Sveti sõnul jätkab Tallinn müra vähendamiseks lahenduste otsimist ning üheks võimaluseks on Peterburi tee rekonstrueerimine, millele koostatakse praegu ehitusprojekti.

Tähtajad lähenevad

Ülemiste ühisterminali ehitust sunnivad takka tähtajad. Plaan on juba sel sügisel ehitajaga leping sõlmida, kuid selleks on vaja ehitusluba ja kehtivat detailplaneeringut. Et sügisel saaks lepingu sõlmida, oleks vaja, et Tallinna linnavolikogu veel enne suvepuhkusele minekut ehk juunikuu jooksul detailplaneeringu kehtestaks.

Tähtajad on Rail Balticu, sealhulgas ühisterminali jaoks aga muutumas aina kriitilisemaks, sest valdav osa rahast tuleb Euroopa Liidust ning euroliit nõuab tähtaegade täitmist.

ERR on kommentaari saamiseks pöördunud ka Rail Baltic Estonia poole.

Tallinna linnavalitsus kinnitas Ülemiste terminali ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu tänavu aprillis.

Detailplaneeringu ala hõlmab 11,47 hektarit Lasnamäel Ülemiste asumis. Planeeringuga on kavas lubada rekonstrueerida ja rajada raudteetaristu ning ehitada Peterburi tee äärde Ülemiste reisiterminalihoone, bussijaamahoone ja ärihoone.

Planeeringuga on kavas muuta trammitee asukohta. Samuti luuakse mitu linnaväljakut ning liikumisteid jalakäijatele ja ratturitele.