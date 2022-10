Tallinnas tegutsevas Ukraina koolis täitub esimene õppeveerand

Ukrainast Eestisse tulnud lastele mõeldud Vabaduse koolis täitub sel nädalal esimene õppeveerand. Kui alguses vajas õppetöö nii õpetajate kui ka laste jaoks pisut harjumist, on see praeguseks sujuma saadud.

Vabaduse kooli õppetöö on 60 protsenti eesti keeles. Ning osad õpilased ütlevad, et keelt on lihtne õppida.

"Minu eesti keel on hea, seda on väga lihtne õppida. Hinded on head ja õppimine läheb kergelt. Ma isegi ütleksin, et siin on lihtsam õppida, kui minu Ukraina koolis," ütles õpilane Nataša.

Vladislava lisas, et ta armastab bioloogiat. "Aga mulle ei meeldi eriti bioloogia õpetaja, samas hinded on normaalsed. Nagu ka matemaatikas, keemias ja eesti keeles," lausus ta.

Eesti keele õpetaja Kaja Rästase sõnul vajas esimene kuu koolis harjumist, kuid nüüd kulgeb õppetöö sujuvalt.

"Selleks, et panna välja perioodihinne, peab tal olema kolm hinnet. Esimene hinne on tal CUT koolitarvete, koolisüsteemi ja koolis käimise töö. Teine töö on puhtalt toiduained piltide järgi, ise valib pildid," ütles Rästas.

Kolmanda hinde annab enesetutvustus, mida gümnasistid oskavad nii kirjalikult kui suuliselt.

Päevad pole koolis aga vennad ning Rästas meenutab eesti keele tundi, kus kohe kuidagi polnud motivatsiooni õppimiseks.

"Ja siis ma võtsin välja pliiatsid, suured paberid, igasugused lõikumismaterjale, liimi. Ja ütlesin, teate sõbrad, teeme lauamängu sellest, mida me üldse oleme õppinud. Ja see raputas ikka päris tõsiselt looma edasi ka eesti keeles," rääkis Rästas.

Noortel on sel veerandil koolis käia jäänud vaid paar päeva, sest uuel nädalal ootab ees vaheaeg. Nataša ja Sofia plaanivad sel ajal tööle minna.

"Tõenäoliselt lähen sinna, kus töötasin ka suvel - Viru hotelli. Ma veel mõtlen, äkki lähen ka sinna, kus tema töötas, kui on veel vabu kohti," ütlesid nad.

Vabaduse Kooli õppedirektor Olga Selištševa ütles, et kooli meeskonna jaoks on vaheaeg esimene aeg, kui nad saavad teha kokkuvõtet. "Me siin koguaeg õpime, mitte ainult noored, mitte ainult lapsevanemad, vaid ka meie meeskond, meie õpetajad," ütles ta.

Septembris alustas koolis õpinguid 560 noort, kuid täna on õpilasi 575, sest on neid, kes alles jõudsid Eestisse, aga ka neid, kes on edasi liikunud järgmisesse riiki või pöördunud Ukrainasse tagasi.