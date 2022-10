Times: Katari MM-staadioni valmis ehitanud firma ehitas Xinjiangi ka vangla

Ajaleht The Times kirjutab, et 2022. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri võõrustav Katar palkas staadionit ehitama Hiina firma, mis ehitas Xinjiangi provintsi ka koonduslaagri.

Hiina ehitusfirma (CRCC) tegi koostööd Katariga, et ehitada valmis Lusaili staadion. Sama firma töötas varem Xinjiangi ehituskorpuse heaks. See korpus on seotud Hiina Rahvavabastusarmeega, selgub The Timesi käsutuses olevatest dokumentidest.

Katar ehitas Lusaili staadioni spetsiaalselt finaalturniiri jaoks. Staadionil toimub ka turniiri viimane mäng.

CRCC kuulub Hiina riigile, kuid selle aktsiad on noteeritud Hongkongi börsil. Sama firma on tegutsenud ka Venemaal.

Dokumendid näitavad, et CRCC ostis 2019. aasta märtsis tsementi. Seda tsementi kasutati Xinjiangi provintsis asuva vangla ehitamiseks. Mõttekoja The Australian Strategic Policy Institute teatel oli tegemist koonduslaagriga, kus hoiti kinni uiguure, vahendas The Times.

Inimõiguslaste hinnangul on Xinjiangis vähemalt miljon uiguuri koonduslaagritesse saadetud, kus neid süstemaatiliselt piinatakse ja orjatööjõuna kasutatakse. Augustis teatas ÜRO toonane inimõiguste juht Michelle Bachelet, et uiguuride tagakiusamine Hiinas võib olla inimsusevastane kuritegu.

Tänavused jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad 20. novembrist kuni 18. detsembrini.

FIFA andis salajasel hääletusel Katarile maailmameistrivõistluste korraldusõiguse 2010. aastal. See otsus šokeeris tervet spordiüldsust.

USA võimud teatasid 2020. aastal, et Katar andis altkäemaksu kolmele FIFA ametnikule. Katar eitab neid süüdistusi.