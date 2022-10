WSJ: Hiina kompartei nuhib üha rohkem inimeste eraelu järele

Hiina tänavatel on igal pool turvakaamerad, valitsuse andmebaas on täis inimeste andmeid. Kui baas näitab, et inimene on puutunud kokku koroonaviirusega nakatunud inimesega, siis võimud panevad inimese kohe karantiini, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina kompartei hakkas inimeste järele rohkem nuhkima juba 2012. aastal. Siis tuli võimule Xi Jinping. Pärast pandeemia puhkemist hakkas kompartei inimeste eraelu kontrollima veelgi rohkem. Hiina võimud kasutavad inimeste jälgimiseks üha rohkem kõrgtehnoloogiat.

Hiina võimud kasutavad näotuvastustehnoloogiat, et tuvastada "sotsiaalset korda ohustavaid tegevusi".

Hiina kompartei hakkas 1970. aastate lõpus vähem jälgima inimeste eraelu. Välisriigid leidsid varem, et Hiina juhtkond muutub üha pragmaatilisemaks.

"Nüüd on ideoloogia majandusest jälle tähtsam," teatas Euroopa Liidu kaubanduskoda Hiinas.

Hiina kompartei jätkab karmi koroonapoliitikat, riigis aeglustub majanduskasv. Üha rohkem hiinlasi on hädas töö leidmisega. Ametlike andmete kohaselt oli augustis noorte inimeste töötuse määr 18,7 protsenti. Kompartei väidab, et karm koroonapoliitika päästab elusid.

Shaanxi provintsist pärit Yuan Yuyu tahtis tööle minna Pekingisse. Ta lõpetas ülikooli ja leidis pealinnas töökoha. 2020. aasta alguses tahtis ta rongiga Pekingisse sõita. Pandeemia tõttu ei lubanud võimud tal pealinna sõita ja ta leidis tööd kodulinnas,

"Inimesed võidakse panna täiesti suvalises kohas karantiini. See on suur probleem," ütles Yuan Yuyu.