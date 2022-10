Kallas: eeldan, et prokuratuur ei alusta Pentus-Rosimannuse suhtes menetlust

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas eeldab, et prokuratuur ei alusta kriminaalmenetlust endise rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse suhtes seoses tema määramisega Euroopa kontrollikoja liikmekandidaadiks.

EKRE aseesimees ja riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Mart Helme esitas kuriteoteate riigiprokuratuurile seonduvalt Keit Pentus-Rosimannuse Euroopa kontrollikoja liikmekandidaadiks määramisega. Kas te olete seda dokumenti, mille on koostanud Lextali büroo, näinud?

Ei ole.

Kas te olete kursis selle sisuga?

Ei ole.

Selles dokumendis on väga üksikasjalikult kirjeldatud seda, kuidas Keit Pentus-Rosimannus ise osales enda määramises formaalselt. Kas te ei näe selles probleemi, et ta selles formaalse poole ettevalmistamises osales?

Selle kohta on juba varem kuriteoteade tehtud ja prokuratuur ei alustanud kriminaalmenetlust, sest see on poliitiline kokkulepe.

Täpselt samamoodi osales Mart Helme koalitsioonikõnelustel enda siseministriks määramiseks, osales selles ja määras ennast ka siseministriks. Samamoodi võiks algatada kriminaalasja tema suhtes täpselt samadel alustel, kui see läheb läbi.

Nii et tegelikult me ei tahaks ennast leida tagasi 1990-ndate alguses, kus poliitilisi konkurente üritati likvideerida kriminaalmenetlustega.

Kui prokuratuur peaks uurimise alustama, siis kas Keit Pentus-Rosimannus jääb valitsuse kandidaadiks Euroopa kontrollikotta?

Prokuratuur on juba keeldunud ükskord sellesama asja algatamisest ja ma eeldan, et nad jäävad oma seisukoha juurde.

Aga kui ei jää?

Kui tädil oleks rattad all, oleks tädi omnibuss. Ei no tõesti...