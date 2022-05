Narva elektrijaamad tahavad tänavu maagaasi põlevkiviõli vastu vahetada

Narvat varustab soojaga Balti elektrijaama 11. energiaplokk, mis toodab korraga nii elektrit kui sooja. Energiaploki suviste hooldustööde ajal, samuti ka käreda talvepakasega, käivitatakse tipukatlamaja, mis töötab maagaasil. Vene gaasiga kütmine muutub aga aina keerulisemaks ja energeetikud otsivad Narva soojavarustuseks teisi võimalusi.

"Täna oleme saanud süsteemioperaatorilt eelhoiatuse, et torugaasi saadavus võib olla problemaatiline ja kui me näeme seda gaasihinda, siis täna oleks mõistlik suvisel madalal koormusel pakkuda narvakatele sooja hoopis põlevkiviõli baasil. See on torugaasist enam kui kaks korda odavam," rääkis AS Enefit Power juhatuse esimees Andres Vainola.

Põlevkiviõliga kütmiseks on Balti elektrijaama tipukatlamaja tehniliselt valmis, kuid kütusevahetuseks on vaja keskkonnaameti luba. Vainola hinnangul on tegemist keerulise ja aeganõudva protseduuriga.

"Meil on plaanis selline taotlus teha, aga selle ametlik menetlusaeg on pikk. Võib-olla leiavad regulaatorid ka kiiremaid lahendusi, meie peame lähtuma täna punktuaalselt meile väljastatud kompleksloast, kus põlevkiviõli on ainult reservkütus avariiolukordadeks," selgitas ta.

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots nimetab Balti elektrijaama tipukatlamaja põlevkiviõlile ülemiku mõtet õigeks hinna, kuid eriti varustuskindluse seisukohalt.

"Mitmed Vene torugaasi sisendid on juba tegelikult suletud ja kui täna sellele olukorrale otsa vaadata, kus meil on regioonis ainuke üks kindel varustusallikas - Klaipeda veeldatud maagaasi terminal - siis võiks ikkagi juba lugeda, et meil on probleemid gaasivarustuses ja seoses sellega võiks anda ka loa üleminekuks põlevkiviõlile," ütles Ots.

Tema hinnangul oleneb loa andmise kiirus otsustajate tahtmisest. "Hea tahtmise juures on mõne päeva või nädalane protsess. Siin piisab ikkagi ainult loa andmisest keskkonnaameti või siis riigi poolt ja tehniliselt on see tõesti ainult kättevõtmise asi," selgitas ta.

Keskkonnaameti teatel on tavaolukorras keskkonnakompleksloa menetluseks ette nähtud pool aastat, kuid nagu kinnitab keskkonnaameti kliima- ja välisõhubüroo juhataja Meelis Mägi, on seda kindlasti võimalik eriolukorras lühendada, aga mitte mõnele päevale, sest muutmise aluseks on kvaliteetne taotlus, mis eeldab ettevõttelt arvutusi uute saasteainete osas.

Balti elektrijaama 11. energiaplokk läheb kuuks ajaks remonti juuli keskpaiku.