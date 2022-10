Sõja 240. päev: Zelenski: Venemaa mineeris Kahhovka hüdroelektrijaama tammi

Oluline 21. oktoobril kell 21.57:

- Ukraina tulistas Mõkolajivi oblastis alla Vene Su-25 hävitaja;

- Blinken: Venemaa pole huvitatud sissetungi lõpetamisest;

- Ukraina luure: Vene väed mineerisid Kahhovka tammi juba aprillis;

- Zelenski: Venemaa mineeris Kahhovka hüdroelektrijaama tammi;

- USA teatel asuvad okupeeritud Krimmis Iraani väed, kes aitavad Venemaad droonirünnakute korraldamisel;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu;

- New York Times: USA eeldab, et Ukraina väed võivad lähinädalate jooksul Hersoni tagasi vallutada;

- Biden kritiseeris vabariiklasi, kes võivad pärast vahevalimisi Ukraina rahastamist kärpida.

Blinken: Venemaa pole huvitatud sissetungi lõpetamisest

USA välisminister Antony Blinken ütles reedel, et ta pole näinud midagi, mille põhjal saaks väita, et Venemaa on huvitatud Ukraina ründamise lõpetamisest. Tema sõnul saab Moskva käitumisest järeldada täpselt vastupidist.

Blinkeni sõnul oleks Washington valmis kasutama igat vahendit Venemaaga diplomaatilisel teel olukorda lahendada, kui Moskva teeks esimese sammu.

Valgevene sõltumatute allikate teatel andis Valgevene taas sõjatehnikat Venemaale

Organisatsiooni Belarusian Hajun project teatel andis Lukašenka režiim Venemaale üle 24 T-72 tanki. Tankid võeti laost ning saadeti Donetski oblastisse 16. oktoobril.

The Lukashenka regime handed over 24 more T-72A tanks to Russia.

"belzhd_live" telegram channel reports that 24 more T-72A tanks removed from storage were sent from Belarus towards Donetsk on October 16, 2022.

1/3 pic.twitter.com/szUuFXNLSn — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) October 21, 2022

Valgevene sõjatehnika annetamisest Venemaale on ka varem teateid olnud.

Ukraina tulistas Mõkolajivi oblastis alla Vene Su-25 hävitaja

Mõkolajivi oblasti kuberneri Vitali Kimi sõnul tulistati Vene hävitaja Su-25 alla kui lennuk tegi Ukraina sihtmärkide pihta õhurünnakut, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina luure: Vene väed mineerisid Kahhovka tammi juba aprillis

Ukraina kaitseministeeriumi kaitseluure (GUR) sõnul mineerisid Vene väed Kahhovka hüdroelektrijaama tammi juba aprillis. Praegu tegelevat Vene väed lüüside ja tugistruktuuride mineerimisega.

Lõhkeainete paigutamine Kahhovka hüdroelektrijaama tammile olevat seotud Vene võimude hirmuga, et Ukraina vabastab Dnepri jõe läänekalda.

Ukraina luure sõnul on tammile paigutatud kaks varjatud Kamaz veokit lõhkeainega. GUR-i hinnangul ei ole praegu selge kas Venemaa kaalub sihipäraselt terrorirünnakut tammi ründamisega.

Ukraina kinnitas Antonivka silla ründamist

Ukraina relvajõud eitasid Venemaa väiteid, et Ukraina rünnakus Antonivka sillale hukkus tsiviilisikuid.

Ukraina lõunaringkonna esindaja Natalia Humeniuki sõnul ei olnud sillal rünnaku hetkel tsiviilisikuid, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina meedia teatas mitmest plahvatusest öösel Antonivka silla lähistel, mis ühendab okupeeritud Hersoni linna Dnepri läänekaldal Dnepri idakaldaga.

USA välisministeerium: Venemaa uurib võimalusi Põhja-Koreast täiendava relvastuse saamiseks

Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi esindaja Ned Price'i sõnul uurib Venemaa võimalusi kuidas saada Iraanist ja Põhja-Koreast veel relvastust. Vene võimude lähenemine neile kahele riigile on meeleheite märk, kuid Price'i sõnul ei muuda see olukorda vähem ohtlikuks.

Zelenski: Venemaa mineeris Kahhovka hüdroelektrijaama tammi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et Venemaa väed mineerisid Kahhovka hüdroelektrijaama tammi. Tamm asub Dnipro jõe piirkonnas ja Zelenski sõnul tooks selle hävimine kaasa suure katastroofi.

"Meil on informatsiooni, et venelased mineerisid Kahhovka hüdroelektrijaama tammi," ütles Zelenski.

Tammi hävimine tooks kaasa suure üleujutuse. Üleujutus mõjutaks Hersonit, samuti võiks see lõpetada Zaporižžja tuumajaama töö, sest jaam ei saaks enam jahutuseks vajalikku vett.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas neljapäeval, et Venemaa võib rünnata Kahhovka hüdroelektrijaama tammi ja süüdistada selle ründamises siis hoopis Ukrainat. Moskva võib eeldada, et tammi hävitamine võib katta Venemaa sõdurite taganemist Dnipro jõe paremkaldalt. Samuti takistaks see Ukraina vägede edasitungi.

USA teatel asuvad okupeeritud Krimmis Iraani väed, kes aitavad Venemaad droonirünnakute korraldamisel

Valge Maja teatas neljapäeval, et Iraani väed tegutsevad okupeeritud Krimmi poolsaarel. Iraani väed toetavad Venemaa droonirünnakuid Ukraina elektrijaamade vastu. Briti valitsuse teatel tegutsevad Krimmis Iraani revolutsioonilise kaardiväe üksused, vahendas The Washington Post.

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu kommunikatsiooni koordinaator John Kirby ütles, et "Iraan saatis Krimmi väikese meeskonna".

London: Venemaa ja Valgevene tahavad siduda Ukraina väed riigi põhjapiiril

Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko väitis 14. oktoobril, et riiki saabus 15 000 Vene sõdurit.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/X8IXxY7DrA



#StandWithUkraine pic.twitter.com/vGVhbKLVkB — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 21, 2022

"Venemaal pole õnnestunud Ukrainasse saata 15 000 sõdurit, kes ühineksid Valgevene sõjaväega. Venemaa ei suuda luua sellise suurusega lahinguvalmis grupeeringuid, Valgevene väed aga pole võimelised tegema keerulisi operatsioone," teatas Suurbritannia kaitseministeerium.

Uuring: Venemaa on Ukrainas hävitanud 135 800 eluhoonet

Kiievi majanduskooli uuring leiab, et Venemaa on hävitanud 127 miljardi dollari väärtuses tsiviiltaristu objekte. Venemaa on hävitanud 135 800 eluhoonet, kahju ulatub 50 miljardi dollarini, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas kaks Venemaa laskemoonaladu

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas öises rindeteates, et neljapäeva jooksul hukkus nende vastutuspiirkonnas 28 Venemaa sõdurit. Ukraina relvajõud hävitasid kaks Venemaa laskemoonaladu ja ühe kontrollpunkti, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AP/LIBKOS

New York Times: USA eeldab, et Ukraina väed võivad lähinädalate jooksul Hersoni tagasi vallutada

"Lähinädalatel, kui ilm lubab, võivad Ukraina sõjaväelased Donbassis edasi liikuda ja Hersoni tagasi vallutada," ütlesid USA ametnikud ajalehe The New York Times.

Biden kritiseeris vabariiklasi, kes võivad pärast vahevalimisi Ukraina rahastamist kärpida

"Need tüübid sealt teisest meeskonnast ei saa aru. Nad ei saa aru, et see, kuidas Ameerika teeb, määrab ära, kuidas läheb mujal maailmas. Nad vaatavad meie poole, sest nad pole nii suured ega võimsad," ütles USA president Joe Biden.

USA vabariiklaste juht Kongressi alamkojas Kevin McCarthy ütles teisipäeval, et sõjaline abi Ukrainale ei saa olla piiramatu ning USA peab pöörama tähelepanu ka riigisisestele küsimustele.

Sõjaline ja majanduslik abi Ukrainale on siiani saanud mõlema USA poliitilise partei arvestatava toetuse.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 100 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 66750 (võrdlus eelmise päevaga +100);

- tankid 2573 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 5258 (+3);

- lennukid 269 (+0);

- kopterid 243 (+0);

- suurtükisüsteemid 1648 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 372 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 189 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1325 (+14);

- tiibraketid 329 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4006 (+1);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 147 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.