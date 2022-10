Euroopa Ülemkogu otsustas kehtestada gaasi hinnalae

EL-i riigijuhid vaidlesid neljapäeval kella kaheni öösel ja jõudsid lõpuks lahenduseni, mis juba olemas oli. Kehtestatakse Euroopa Komisjoni poolt teisipäeval välja käidud gaasihinna dünaamiline lagi.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on selle suurim tugevus venelastelt gaasihinnaga manipuleerimise võimaluse ära võtmine.

"Gaasi hinnalae puhul on see põhimure see, et saaks kõrgeid hindu ära hoida ja ära hoida ka turuga manipuleerimist. Esiteks andsime signaali turule, et hinnatipud lõigatakse ära. See võtab ka ära võimaluse manipuleerida või selle vastu spekuleerida. See sai kokku lepitud," ütles Kallas ERR-ile.

Ülemkogul puudus vajadus jõuda konsensusliku otsuseni, sest energiaküsimus seda ei vaja. Samas tuli üksmeeles kokku leppida järeldustetekstis, mis protsessi venitas. Arutelu kiirendamiseks pandi detailides kokkuleppimine ülesandeks energiaministritele järgmisel teisipäeval.

"Sai kokkulepitud Ülemkogu raames, et seda kvalifitseeritud häälteenamust ei kasutata ja püütakse leida kompromiss kõikide vahel. See oli väga oluline sõnum, mida siis ka ütlesid välja põhilised vaidlusosalised," ütles Kallas.

Arutelu vältel valitses ka võimalus, et tehakse erakorraline Ülemkogu gaasihinna arutamiseks.

"Me loodame, et energiaministrid saavad teisipäeval selle otsuse vastu võtta. Muidu tekiks küsimus, et miks me siis kohe seda otsust ise vastu ei võta kui me uuesti kokku tuleksime samas küsimuses. Me oleme seda arutanud juba üsna mitu kuud ja üldine arusaam oli küll, et me rohkem ei tahaks sel teemal kokku tulla. Las energiaministrid nüüd otsustavad ja lähme sealt edasi," märkis Kallas.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ütles reedel, et liikmesriigid jõudsid kokkuleppele, mis langetab gaasi hinda.

"Olen kindel, et selle mõju on varsti näha. Arvan, et anname turgudele selge signaali, et oleme valmis koos tegutsema ja suudame koos tegutseda," ütles Michel.

Ajaleht Financial Times kirjutab, et liikmesriigid leppisid kokku gaasi ühises ostmises. Samuti töötatakse välja uus gaasihinna võrdlusalus ja riigid lubasid vähendada gaasi tarbimist.

"Oleme protsessi ja tehtud otsustega rahul," ütles Belgia peaminister Alexander De Croo.

Komisjon tegi juba teisipäeval ettepaneku, et EL võtab kasutusele hinnakorrektsiooni mehhanismi, et kehtestada dünaamiline hinnapiir Euroopa suurimal gaasibörsil TTF tehtavatele tehingutele. Dünaamilisest hinnapiirist kõrgema hinnaga tehinguid ei lubataks TTF-i gaasibörsil teha.