Vasakpoolsed demokraadid tahavad, et Biden alustaks Kremliga läbirääkimisi

Kolmkümmend USA kongressi vasakpoolset demokraati kutsusid esmaspäeval president Joe Bidenit üles, et ta muudaks oma praegust Ukraina sõja strateegiat. Vasakpoolsed demokraadid leiavad, et konfliktile tuleb otsida ka diplomaatilist lahendust.

Vasakpoolse demokraadi Pramila Jayapali juhitud grupp saatis Valgele Majale kirja, milles kutsus üles leidma võimalikku diplomaatilist lahendust, vahendas The Hill.

"Arvestades hävingut, mida see sõda Ukrainale ja maailmale põhjustas ning katastroofilise eskaleerumise ohtu, usume, et Ukraina, USA ja kogu maailma huvides on vältida pikaajalist konflikti. Sel põhjusel kutsume teid üles ühendama sõjalist toetust diplomaatiaga, kahekordistades jõupingutusi, et leida realistlik relvarahu raamistik," kirjutas Jayapal.

Vasakpoolsed demokraadid tõid välja ka, kuidas Ukraina sõda mõjutab USA majandust. Nende sõnul tõuseb Ukraina sõja tõttu nafta hind, mis tõstab USA-s autokütuse hinda.

USA-s toimuvad 8. novembril vahevalimised. Viimaste küsitluste kohaselt on USA valijate jaoks kõige tähtsamaks küsimuseks riigi majanduslik olukord. Vabariiklased on muutnud toidu, bensiini ja muude esmatarbekaupade kallinemise oma valimiskampaanias tähtsaimaks küsimuseks.

Mitu tundi pärast kirja avaldamist, saatsid vasakpoolsed demokraadid uue avalduse. Selle eesmärk oli täpsustada oma esimeses kirjas olnud sõnumit.

"President Bidenile saadetud kirjas toetasime seda, et administratsioon jätkaks ukrainlaste sõjalist ja majanduslikku toetamist. Samal ajal jätkates diplomaatilise toetuse pakkumist Ukrainale, et tagada, et oleksime partnerid jõupingutustes lahenduse leidmisel, mis oleks vastuvõetav Ukraina inimestele," teatas Jayapal.

"Oleme Ukraina toetamisel ühtsed. Miski selles kirjas ei toeta selle toetuse muutmist," lisas Jayapal.

Kirjale kirjutasid alla 30 vasakpoolset demokraati, nende hulgas olid ka Cori Bush, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio-Cortez ja Jamie Raskin.