Politsejuhi leidmine venib Läänemetsa ja Reformierakonna erimeelsuste tõttu

Läänemets on ERR-ile öelnud, et kavatseb kohtuda riigikogu kõigi fraktsioonidega, et PPA uue peadirektori teemat arutada ning oma kandidaati tutvustada.

Sel nädalal oleks minister pidanud kohtuma Reformierakonna fraktsiooniga, kellel väidetavalt ainsana on vastuväiteid Läänemetsa toetatud kandidaadi, praeguse siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaare suhtes, kuid kohtumine jäi ära.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles neljapäeval ERR-ile, et kohtumine jäi ära, kuna minister loobus sellest.

Läänemets ütles aga ERR-ile, et loobus kohtumisest, kuna Reformierakond soovis temaga üksi kohtuda, kuid tema oleks tahtnud minna fraktsiooni koos oma kandidaadiga. Siseminister ütles, et kuna ainsana on tema esitatud kandidaadi suhtes vastuväiteid Reformierakonna fraktsioonil, siis soovib ta esmajoones selle liikmetega teemat arutada.

Nüüd tuleb leida kohtumiseks uus võimalus ja ministri sõnul sellega tegeldakse.

Samuti kavatseb Läänemets kohtuda ka teiste riigikogu fraktsioonidega, et neile kandidaati tutvustada.

PPA peadirektori määrab siseministri ettepanekul ametisse valitsus, kuid talle annab tavapäraselt oma heakskiidu ka riigikogu õiguskomisjon, mistõttu on peetud põhjendatuks kandidaadi tutvustamist riigikogu kõigile fraktsioonidele.

Politsei- ja piirivalveameti praeguse peadirektori Elmar Vaheri ametiaeg lõppeb mais.

Läänemetsa ja Reformierakonna vastasseisu taga PPA juhi määramisel nähakse asjaolu, et peaminister Kaja Kallasele (Reformierakond) alluva riigikantselei juhtimisel tegutsev tippjuhtide valikukomisjon pakkus peadirektori kohale PPA peadirektori praegusi asetäitjaid Krista Aasa ja Egert Belitševi, kuid Läänemets esitas oma kandidaadina hoopis Kommusaare.