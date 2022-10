Le Pen ühendab valitsuse umbusaldamisel jõud vasakpoolsetega

President Emmanuel Macroni juhitud valitsus surus eelmisel nädalal läbi 2023. aasta eelarve. Le Peni Rahvusrinne ja Melenchoni juhitud vasakpoolne ühendus Nupes esitasid kõigepealt eraldi umbusaldusavaldused, vahendas Politico.

Le Peni partei siiski otsustas ühineda Nupesi umbusaldushääletusega.

"Kuna ainult rahvuslikud huvid juhivad tegusid, hääletab fraktsioon, mida mul on au juhtida, saali teises pooles esitatud umbusaldusavalduse poolt. Kui peame homme uuesti valima minema, siis oleme selleks valmis," teatas Le Pen.

Mõlemad parteid väitsid varem, et ei toeta üksteist umbusaldusavalduse hääletamisel. Tõenäoliselt ei lähe Nupesi hääletus läbi ka parempoolsete toetuse korra. Neil on kokku 240 häält, valitsuse kukutamiseks on vaja aga 289 häält. Opositsiooni suuruselt kolmas fraktsioon teatas juba, et ei hääleta umbusaldusavalduse poolt.

Macroni juhitav valimisliit Üheskoos sai viimastel parlamendivalimistel kõige rohkem kohti. Siiski kaotas Macroni partei enamuse, sest nii vasakpoolsed kui ka parempoolsed esinesid väga tugevalt.