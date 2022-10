Kohus otsustab Ossipenko vahi alla võtmise 3. novembril

"Kohtule esitasin isiku kohtuarstliku ekspertiisiakti, millega mina soovisin kohtule näidata, milline on härra Ossipenko tervislik seisund hetkel ja kas ta on võimeline näiteks olema vahi all. Mina leian, et käesoleval juhul on prokuratuuril õigus ja isikut on võimalik vahistada ja tuleks vahistada," ütles Rüütel ERR-ile.

"Kohus ütles, et otsus tuleb 3. novembril. Selle pinnalt tuleb ka meil otsustada, mida me edasi teeme," lisas ta.

Viru maakohus ei rahuldanud 6. oktoobril prokuratuuri taotlust, viidates kahtlusaluse tervislikule seisundile. Küll nenditi maakohtu otsuses, et Nikolai Ossipenko võib vabadusse jäädes jätkata korruptiivset tegevust.