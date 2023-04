Kohus jättis Nikolai Ossipenko vahi alla

3. mail lõpeb Nikolai Ossipenkol kolmas kahekuuline vahi all hoidmise periood ehk täis saab maksimumaeg kuus kuud, mil saab kahtlustatavat vahi all hoida ringkonnaprokuratuuri taotluste põhjal.

Erijuhtudel saab aga vahi all pidamise pikendamist taotleda riigiprokurör ning seda peaprokurör Andres Parmas ka tegi ja Viru maakohus rahuldas reedel taotluse.

Nikolai Ossipneko viibib Viru vanglas vahi all alates eelmise aasta 3. novembrist. Kokku on nn Ossipenko kaasuses kahtlustus esitatud 17 inimesele, neist ainsana on vahi all Ossipenko.