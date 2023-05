Kohus käskis Ossipenko vabastada

Tartu ringkonnakohus leidis, et korruptsioonikahtluse tõttu vahistatud Kohtla-Järve ärimehe ning munitsipaalpoliitiku Nikolai Ossipenko vahistamine ei ole enam põhjendatud ning käskis novembri algusest saadik vahi all olnud mehe vabastada.

Tartu ringkonnakohus tühistas Viru maakohtu 28. aprilli määruse, millega rahuldati riigi peaprokuröri taotlus kahtlustatava Nikolai Ossipenko vahi all pidamiseks rohkem kui kuus kuud. Kohtumääruse kohaselt tuleb kahtlustatav viivitamatult vahi alt vabastada, teatas Tartu ringkonnakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman.

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on eeluurimiskohtunikul võimalik kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral erandlikel põhjustel riigi peaprokuröri taotlusel pikendada vahi all pidamise tähtaega üle kuue kuu. Vastava taotluse esitas Viru maakohtule kahtlustatava vahistamise pikendamiseks riigi peaprokurör Andres Parmas. Taotlus rahuldati, kuid sellele esitasid määruskaebuse Ossipenko kaitsjad vandeadvokaadid Jüri Leppik ja Aivar Pilv.

Ringkonnakohus vaatas määruskaebuse läbi avalikul istungil ning tegi kolmapäeval kohtumääruse, millega tühistas maakohtu loa kahtlustatav hoida vahi all kuni kaheksa kuud.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole enam põhjendatud Ossipenko suhtes tõkendina vahistamise kohaldamine. Asja analüüsides nähtus ringkonnakohtule, et üle kuue kuu vahistamise pikendamist taotleb prokuratuur alusel, et kriminaalasi on hinnatav eriti keeruka ja mahukana. Eelkõige seisneb keerukus ja mahukus selles, et käesoleval hetkel on esitatud kahtlustus mitmele inimesele.

Ehkki kahtlustatavaid on mitmeid ei anna see ringkonnakohtu hinnangul veel alust järelduseks, et tegemist oleks eriliselt keeruka või mahuka kriminaalasjaga. Ringkonnakohus küll nõustus, et kuna kahtlustatavaid on palju, siis menetlustoiminguid võivad võtta keskmisest rohkem aega, kuid seejuures ei ole tegemist kriminaalasjaga, mille puhul oleks põhjendatud kahtlustatava vahi all pidamine üle kuue kuu.

Asja mahukuse ja keerukuse tõttu oli põhjendatud Ossipenko vahi all pidamise tähtaja pikendamine kahel korral veel nelja kuu võrra. Isiku jätkuv vahi all pidamine lihtsalt tõendite vormistamise ning süüdistusakti koostamise tõttu ei ole põhjendatud, leidis kohus.

"Riigi aktiivsust kriminaalmenetluse korraldamisel arvestades ei ole vahistusega paratamatult kaasnev vabadusõiguse riive enam jätkuvalt proportsionaalne ja pikaajalise vahistusega on jõutud sellise õigusriiklikult lubamatu valuläveni, mis toob endaga kaasa tõkendi tühistamise ning kahtlustatava viivitamatu vahi alt vabastamise," tõi ringkonnakohus välja. Kohus märkis, et vahistus võib mingil hetkel muutuda ebaproportsionaalseks isegi juhul, kui esinevad jätkuvalt vahistamise alused.

Kokkuvõttes leidis ringkonnakohus, et kahtlustatava jätkuv vahi all pidamine ning üle kuue kuu vahistamise pikendamise taotlus ei ole põhjendatud. Seega tuleb kahtlustatav viivitamatult vahi alt vabastada.

Edasikaebekord näeb ette, et ringkonnakohtu määrusele võib esitada määruskaebuse riigikohtule prokuratuur, advokaadist kaitsja või advokaadi vahendusel teised kohtumenetluse pooled kümne päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatud määrusest teada või pidi teada saama.

Ossipneko viibib Viru vanglas vahi all alates eelmise aasta 3. novembrist. Kokku on nn Ossipenko kaasuses kahtlustus esitatud 17 inimesele, neist ainsana on vahi all Ossipenko.