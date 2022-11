Ringkonnakohus pidas Ossipenko vahistamist vältimatult vajalikuks

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi hinnangul on maakohus õigustatult leidnud, et Ossipenko puhul esineb põhjendatud kuriteokahtlus ning vahi alla võtmata jätmise korral võib ta jätkata kuritegude, milles teda kahtlustatakse, toime panemist. Samas on maakohus jätnud põhjendamatult Ossipenko vahi alla võtmata, teatas ringkonnakohus.

Peamiseks küsimuseks praeguses asjas on tõusnud Ossipenko tervislik seisund ja küsimus, kas see välistab üheselt tema vahi all pidamise.

Nimelt hinnatakse kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt muu hulgas tõkendit valides ka kahtlustatava tervist. Maakohus on seda küll teinud, aga kriminaalkolleegiumi hinnangul on Ossipenko tervisega seotud asjaoludele antud ebaõige hinnang, leides, et tema vahi all pidamine sellest tulenevalt võimalik ei ole.

Kaitsja ja maakohus tõid Ossipenko tervislikule seisundile hinnangut andes läbivalt esile aastal 2019 tehtud ekspertiisiakti ja samast aastast pärit põhistamata kriminaalmenetluse lõpetamise määruse. Leiti, et kuna Ossipenko tunnistati aastaid tagasi parandamatult haigeks ja seetõttu tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetati, ei saagi tema suhtes praegusel juhul ühtegi menetlustoimingut teha, veel vähem teda vahi alla võtta. Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium sellega ei nõustu.

Vaidlus ei ole selles, et Ossipenko tervis ei ole hea, kuid ringkonnakohus leiab, et maakohtu järeldus, justkui oleks Ossipenko elu ja tervis vangistuses ohus, ei ole õige. Praeguses asjas on olemas 24. oktoobril koostatud ekspertiisiakt, mille eesmärk oli välja selgitada, kas Ossipenko on võimeline vahi all viibima. Selles andis ekspert arvamuse, et otseseid tervisest tulenevaid vastunäidustusi Ossipenko vahi all viibimiseks ei ole, kui on tagatud temale määratud ravi ning järjepidev kehahooldus.

Samuti on oluline, et terviseseisundi halvenedes oleks võimalik saada kohe meditsiinilist abi. Abi osutamine on seadusandlusega reguleeritud ja Eesti vanglad on võimelised seda pakkuma, leidis ringkonnakohus. Seejuures on oluline märkida, et juhul, kui vanglal puudub võimalus vajalikku ravi pakkuda, suunatakse inimene kohe vajalike eriarstide hoole alla. Seega on Ossipenkole vahi all viibides kohtu hinnangul igakülgselt tagatud ekspertiisiaktis märgitud vajalikud tingimused.

Ringkonnakohtu hinnangul on Ossipenkost lähtuv kuritegude oht suur ja praegusel juhul ei ole kindlust, et vabadusse jäädes suudaks ta selliste kuritegude, milles teda kahtlustatakse, toime panemisest hoiduda. Seda enam, et selle jaoks ei peaks ta isegi kodust lahkuma, kuna ka siiani on ta kõike teinud sisuliselt kodustes tingimustes, läbi telefoni, erinevate kokkusaamiste, mis on toimunud tema kodus jne.

Kohus selgitas, et sellist seisukohta ei väära isegi see, et teda ei ole varem kriminaalkorras karistatud. Varem kriminaalkorras karistamata inimeste vahistamine ei ole välistatud, kui nende puhul on kuritegude toime panemise oht suur ja nii see kohtu hinnangul Ossipenko puhul ongi.

Ringkonnakohus tuvastas ka seda, et Ossipenko puhul on vahistamisalusena olemas kriminaalmenetlusest kõrvale hoidmise oht.

Arvestades eelmärgitut pidas ringkonnakohtu kriminaalkolleegium kahtlustatav Ossipenko vahi alla võtmist vältimatult vajalikuks. Kohtu hinnangul ei ole tema tervislik seisund takistuseks ja tema suhtes tuleb kohaldada tõkendina vahistamist kaheks kuuks alates tema kinnipidamisest.

Kell 15 neljapäeval võeti Ossipenko tema elukohas, puhkekeskuses Suvi vahi alla ning kiirabi toimetas ta vanglasse.

Päästjad aitasid Nikolai Ossipenko kiirabiautosse, mis toimetas mehe vanglasse Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt jõustub kohtumäärus kohe. Edasikaebe kord näeb ette, et pooled saavad 15 päeva jooksul esitada kirjaliku kaebuse Tartu ringkonnakohtule.

6. oktoobril jättis Viru maakohus Ossipenko vahi alla võtmata. Maakohtu määruse peale esitas kaebuse ringkonnaprokurör Alan Rüütel, kes taotles maakohtu määruse tühistamist ja kahtlustatava vahi alla võtmist. Ühtlasi esitas prokurör ringkonnakohtule ja kaitsjale 24. oktoobril 2022 valminud ekspertiisiakti, mille kohaselt on Ossipenko võimeline vahi all viibima, kui talle on tagatud vastav ravi.

Kaitsja Jüri Leppik palus jätta maakohtu määruse muutmata ja Ossipenko suhtes tõkendina vahistamine kohaldamata. Kaitsja esitas ringkonnakohtule 22. aprillil 2019 Ossipenko kohta tehtud ekspertiisiakti, mille kohaselt on viimane parandamatult haige. Ringkonnakohus pidas määruskaebuse arutamiseks avaliku istungi 25. oktoobril.