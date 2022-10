Ida-Viru õpetajad tahaksid eesti keele koolitust kodumaakonnas

Haridusministeeriumi andmeil on Eestis üle 2200 keelenõuetele mittevastava õpetaja. Neist 1500 töötab Ida-Virumaal. Uute õpetajate leidmiseks tellib riik ülikoolidelt 342 uut õppekohta, Ida-Virusse tulijaile lubatakse poolteist korda suuremat palga alammäära juba alates tuleva aasta septembrist.

"Ida-Virumaal täiskoormusega õpetav õpetaja, kes muid asju ka kõrvalt teeb, ei pruugi väga palju alla 3000 saada. Kui nii, siis nii, tulgegi kooli õpetajaks või tulge Ida-Virumaale," ütles haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Ida-Viru koolides on suurem puudus keemia- ja füüsikaõpetajatest. Õpetajad tahaksid koolitust kodumaakonnas, kuid seda võimalust praegu pole.

"Meie võime anda ruumid, meie võime aidata läbi viia laboritöid, aga Tallinna ülikool ja Tartu ülikool peaksid tulema Ida-Virumaale õpetama õpetajaid. Me ei saa oodata, et need kõik õpetajad tulevad sisse Ida-Virumaale, vaid me peame kasvatama järeltulijaid siin, Ida-Virumaal," ütles Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.

Üleminek eestikeelsele õppele ei peaks piirduma vaid koolidega. Ida-Viru lapsed vajavad keelekeskkonda ka pärast õppetööd.

"Vene kooli üleminekus saavad lapsed eesti keelt õppida ainult tunnis ja nende kogu vaba aeg on venekeelne, siis oleks loogiline, et ka huviharidus on eesti keeles ja nad saavad kasutada koolis õpitud keelt ka väljaspool klassiruumi," ütles Alutaguse haridus- ja noorsootööspetsialist Nelli Kuldmaa.

Haridusminister Tõnis Lukas lubab eesti keelele üle viia koolidega seotud huvihariduse. Huvikoolide eestistamisega peaks tegelema omavalitsus.