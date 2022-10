Madison ja Martin Helme: EKRE on Ukraina poolt

EKRE aseesimehe Jaak Madisoni sõnul pole Mart Helme seisukoht, et EKRE pole ei Ukraina ega Venemaa poolt, EKRE-s üldine. Samal seisukohal on erakonna esimees Martin Helme.

"Esiteks tuleb mainida, et Helme andis intervjuu venekeelsele ERR-ile ja kuna minu vene keele oskus pole kõige parem, siis ma ei saa öelda, mis ta täpselt mõtles, aga kui see tõlge on õige, et EKRE pole ei Venemaa ega Ukraina poolt, vaid rahu poolt, siis kes rahu poolt ei oleks? Küsimus on selles, kuidas rahu saavutada ja hoida järgmiste aastakümnete jooksul. Nii Ukrainas kui ka Eestis. EKRE valdava enamuse seisukoht on, et oleme rahu poolt, aga oleme ka Ukraina poolt, sest rahu saab tulla ainult siis, kui Ukraina suudab kaitsta oma iseseisvust ja suudab kaitsta ennast agressori vastu, kes täna on kahtluseta Venemaa," rääkis Madison ERR-i raadiouudistele.

Ta kinnitas, et EKRE on selgelt Ukraina poolt. "Aga oleme ka rahu poolt, et võimalikult kiiresti sõda lõppeks ja sõda peab lõppema Ukraina võiduga. See on erakonna selge arvamus. Ukrainat tuleb toetada, aga arvestades meie võimalusi," märkis Madison.

Madison rõhutas, et iga avaldust peab kommenteerima selle väljaütleja. "Ma usun, et Mart Helme siiralt tahab rahu, aga mida ta mõtles sellega, et EKRE pole ei Ukraina ega Venemaa poolt, peab ta ise selgitama," sõnas Madison.

Debatt Ukraina teemal pole EKRE-s väga elav, ütles Madison. "Kas tuleb vaherahu ja relvarahu, aga sõda ei saa lõppeda, et Ukraina loovutab alasid, sest see võib tähendada paari aasta pärast sõja alustamist mõne teise Venemaa naaberriigi pinnal," ütles Madison.

Ta ei nõustunud spekuleerima, kas Helme sobib EKRE aseesimeheks. "See pole teema," ütles Madison.

Martin Helme: EKRE pole venemeelne

EKRE esimees ja Mart Helme poeg Martin Helme ütles, et tegemist oli "ebaõnnestunud lausega". "Ebaõnnestunud oli ta selle nurgaalt justkui me ei toetaks Ukrainat, aga põhisõnum, mida Mart tahtis öelda, oli see, et peaks keskenduma rahule püüdlemisele. Mart on üks paremaid geostrateegilisi analüütikuid Eestis, kes näeb seda suurt pilti. Aeg-ajalt unustab ta ära, et tal on vaja hoida valimistel sõnumidistsipliini," rääkis Helme.

"Ma olen ärritunud kõigi inimeste peale, kes arvavad, et sellest ühest lausest saab teha järelduse justkui EKRE oleks venemeelne või Ukraina vastane. Ei!" ütles Helme. "Me pole neutraalsed selle sõja kontekstis," lisas ta.

Helme ütles kolmapäeval ERR-i venekeelses saates "Otse uudistemajast", et EKRE toetusele võib mõju omada erakonna neutraalne positsioon Ukraina sõja suhtes.

"Me leiame, et parim lahendus – see on rahuleping, kui raske see ka ei oleks mõlemale poolele – nii vähemalt ei hukku enam inimesed. Me pole Venemaa poolt või Ukraina poolt, me oleme rahu poolt," rääkis Helme.