Läänemets: PPA juhi valikusse sekkumine oleks umbusaldus ministeeriumile

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on vajalik, et peaminister kohtuks PPA peadirektori kandidaatidega, kuid valikusse sekkumisel avaldaks peaminister umbusaldust tervele siseministeeriumile.

Läänemets esitas politsei- ja piirivalveameti peadirektori kandidaadiks praeguse siseministeeriumi asekantsleri Veiko Kommusaare, kes pole koalitsioonilt veel heakskiitu saanud.

Peaminister Kaja Kallase sõnul ei ole PPA peadirektori leidmisega kiiret, kuna praeguse peadirektori ametiaeg lõppeb mais.

"Tavaliselt ei käi sellised kokkulepped sellise meediakära saatel, vaid enne kui kokkulepped tehakse, tuleb siseminister selle kandidaadiga, kel on juba toetus olemas. Hetkel on see käinud pisut teist rada, ta on läinud enne avalikuks, kui need kokkulepped on olemas ja seetõttu ongi need kohtumised hiljem," ütles Kallas.

Kallas rõhutas, et politsei- ja piirivalveamet on väga suur organisatsioon ja juht peab tundma selle toimimist. "See on antud juhul oluline, arvestades, et PPA on tegelenud väga mitmete kriiside lahendamisega ja seda väga edukalt. Kui siseministril on soov tuua juht väljastpoolt, siis peab ka aru saama, mida soovitakse muuta, millised on etteheited politsei- ja piirivalveameti praegusele tegevusele," ütles ta.

Läänemetsa sõnul ei soovi ta tuua kedagi väljastpoolt, sest Kommusaar on enne siseministeeriumi asekantsleriks asumist politsei- ja piirivalveametis pikalt töötanud.

"Mina võrdlen visiooni, mis mulle erinevad kandidaadid esitasid. See ei tähenda, et kui kellegi visioon on hea, siis midagi oleks halvasti või tahaks reformimist," ütles Läänemets.

"See visioon võimaldab minu hinnangul teatud tulevikumuresid lahendada – mis puudutab elanikkonna vananemist, seda, et politseiametnikke jääb vähemaks, kuidas küberkuritegevuse vastu võidelda. Need on argumendid, miks ma selle ettepaneku sellisena teinud olen," rääkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul on vajalik, et peaminister kohtuks PPA peadirektori kandidaatidega, kuid miks peaminister valikusse tavapärasest enam sekkub, on Läänemetsa sõnul arusaamatu.

"Umbusaldust avaldada tervele siseministeeriumile – see ei ole ministri enda ettepanek, see on ministeeriumi kompetentsi ja teadmise põhjal tehtud ettepanek ja valik – ma arvan, et ei tohiks," ütles Läänemets. "Ärme pane siseministeeriumi kompetentsi kahtluse alla valitsuse tasandil. Siiamaani on kriisid väga hästi lahendatud."

Siseministeeriumi esitatud kandidaadi tagasi lükkamiseks peavad Läänemetsa sõnul olema Kallasel pädevad argumendid. "Niisama sellepärast, et keegi varasemalt pole kellelegi meeldinud või mingi muu küsimus – ma arvan, et see ei tohiks olla. Eks me siis vaatame edasi."

Siseministri esitatud Kommusaar algul tippametnike valikukomisjoni hinnatud kandidaatide hulka ei kuulunud. Komisjoni esitatud kandidaadid olid PPA peadirektori asetäitjad Krista Aas ja Egert Belitšev ning päästeameti juht Kuno Tammearu.