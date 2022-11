Mihkelson "Pealtnägijale": praegu jätkan poliitikas

"Ma ei tahaks, et sellest loost tekiks pretsedent, et inimesi ongi lihtne tühistada, et ongi lihtsalt võimalik selliste rünnakutega neid eemaldada avalikust elust," põhjendas Mihkelson, lisades, et on viimaste päevade jooksul saanud väga palju toetusavaldusi.

"Ma ei ole lõplikku otsust teinud, aga ma tean, et väga paljud minu valijad tahavad näha, et ma jätkaksin Eesti välis- ja julgeolekupoliitikas Eesti huvide eest seismist," lisas reformierakondlasest poliitik. Ajakirjaniku täpsustusele, kas ta pole veel otsust teinud ja praegu jätkab poliitikas, vastas Mihkelson: "Jah".

Teema esimesena avalikustanud Postimees põhjendas oma käiku asjaoluga, et see võis muuta Mihkelsoni šantažeeritavaks. Poliitik eitab taolist võimalust "Pealtnägija" intervjuus kategooriliselt.

"Kõik need, kes pidid teadma sellest loost, eriti, kes puutuvad kokku Eesti julgeoleku tagamisega, julgeoleku riskide analüüsimisega, ka nende puhul, kes tegutsevad Eesti julgeolekupoliitikas, olid sellest teadlikud ja tegid vastavalt omad otsused," selgitas ta.

"Ma ei ole kunagi tundnud ennast santažeerituna. Ma olen tundnud ainult ühe inimese poolt šantažeerituna, see on Tuuli (Mihkelsoni abikaasa – toim.) laste isa."

Ajakirjanik Mihkel Kärmas uuris Mihkelsonilt ka, mis roll oli kõnealusel teemal poliitilistes otsustes enne skandaali avalikuks tulekut, kuna Mihkelsonist on minevikus räägitud ka kui võimalikust ministrikandidaadist, ent portfelli ta siiski ei ole saanud.

"See tsiviilhagi esitamine ja selle levitamine, sellest rääkimine võis mõjutada otsust ja ma üldse selles mõttes kuidagiviisi ei laida ei peaministri toonast otsust ega ka seda, et paljudel oli see toona teadmata," ütles Mihkelson.

Ajakirjaniku viitele, et kriitikud võivad peaminister Kaja Kallase ja Reformierakonna otsusest mitte panna Mihkelsoni ministriks välja lugeda nende hinnangut, et Mihkelsoni teguviis ei olnud okei, vastas ta: "Pigem ei ole mitte küsimus selles, et ei ole okei, mis juhtus, vaid justkui üleval oli vaidlus ja ma arvan, et tänaseks on selgunud ja me oleme ka praegu rääkinud sellest, et nendel rünnakutel on väga suur ebaõigluse alatoon."

Möödunud neljapäeval kirjutasid Postimees ja Delfi, kuidas riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson on teinud lapsealistest kohatuid pilte. Mihkelsoni sõnul on skandaali taga vaidlus laste hooldusõiguse üle.

"Pealtnägija" täispikk intervjuu Marko ja Tuuli Mihkelsoniga ning vastaspoolt esindava advokaadi Maria Mägi-Rohtmetsaga on ETV eetris kolmapäeva õhtul algusega kell 20.05.