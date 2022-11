Mägi-Rohtmets: ma ei ole midagi valesti teinud

Marko Mihkelsoni pildiskandaalis Mihkelsoni abikaasa laste isa esindav vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets ei näe, et ta oleks midagi valesti teinud. Samas ütleb ta, et on hea kui advokatuur kujundab tema vastu alustatud menetluses välja arvamuse, mil määral võib kinnise menetluse materjale avalikult kommenteerida.

"Advokatuur ei oleks saanud seda menetlust algatamata jätta. Kui advokatuur ei oleks praegu algatanud, siis ma oleksin pidanud ise paluma seda algatada. Aga sel nädalal on olnud väga kiire aeg, nagu te teate," ütles Mägi-Rohtmets.

"Tekkinud olukorras on ühiskondlik ootus, et antakse hinnang, kas, kui palju ja millistel juhtudel võib kinnisest menetlusest mingitki osa üldse avaldada. Või kinnise asjaga seotud asjaolusid avaldada. See on ka minule hea teada. Ise ma arvan, et ma olen täiesti õigesti käitunud ja pean lähtuma kliendi huvidest," rääkis Mägi-Rohtmets.

Endal tal kahtlust ei ole, nagu ta võiks olla midagi valesti teinud. "Mina leian seda jätkuvalt," märkis Mägi-Rohtmets. Samas ütles ta, et tulevikuks oleks hea teada, et kus kohas asuvad kinnisest menetlusest hiljem rääkimise piirid.

Postimees võttis Mägi-Rohtmetsa kliendiga ühendust üle kahe kuu tagasi ja klient suunas ajakirjanikud suhtlema läbi advokaadi, rääkis Mägi-Rohtmets. Ta vastas enda sõnul Postimehe küsimustele ja klient ei ole tal kordagi palunud käituda õiguse või eetika vastaselt.

Praegu tegeleb Mägi-Rohtmets kliendi palvel skandaaliga seotud avalike materjalide läbivaatamisega ja mittesobivate asjade eemaldamisega. "Me esmalt tegeleme sellega, et esitada taotlus teatud andmete eemaldamiseks, mis meie hinnangul ei ole kohased, ei ole laste huvides," rääkis Mägi-Rohtmets.

"Eks me siis peame ka vaagima seda, kas on mingisugust põhjust veel vaadata, et selles suures hoos ja entusiasmis ei ole avaldatud ebaõigeid faktiväiteid, mis on ka kandmas ebakohast väärtushinnangut. Eks me töötame muidugi," ütles Mägi-Rohtmets. "Robert Sarve me tegema ei hakka, aga analüüsima me ju peame. See on ju selge."

Mägi-Rohtmetsa sõnul tuli talle ja ta kliendile skandaali avalikuks tulekuga seotud reaktsioon üllatusena. "Absoluutselt ei olnud valmis selleks, et paisatakse meediasse meeletult asjaolusid ja andmeid, mille kaudu on võimalik tuvastada lapsi. Selle peale lihtsalt ei tulnud," rääkis Mägi-Rohtmets.

Ta lisas, et ta ei osanud ette arvata, et meedia trükiks ära info, mille kaudu on võimalik ära tunda lapsed ning sellega asja fookusest välja viib. "Avalik huvi ei saa olla mitte ühe perekonna tegevuse vastu. Avalik huvi saaks olla ju ainult kõrge avaliku elu tegelase tegevuse vastu, aga antud juhul mindi üldse sellest ju välja ja süveneti pere asjadesse," rääkis Mägi-Rohtmets.

"Ja seda viisil, kus on tuvastavad vanemate andmete järgi ka lapsed. See nüüd küll ei ole kohane. Selle kohta ma nüüd ütlengi, et meie meedia peaks õppima tegelema ühiskonnas valusate teemadega nii, et teemast võidakse rääkida, aga see ei kahjustaks inimesi, kelle vastu kuidagi ei saa olla avalikku huvi," märkis Mägi-Rohtmets.

"Meedia oleks pidanud jääma loomulikult eelkõige Marko Mihkelsoni kui kõrge avaliku elu tegelase juurde. Ja ei midagi muud. Aga nüüd sai sellest mingi hoopis muu asi. Sellest on muidugi väga kahju," ütles Mägi-Rohtmets.

Reedel teatas advokatuur, et selle aukohus alustas menetlust Maria Mägi-Rohtmetsa tegevuse suhtes Marko Mihkelsoni pildiskandaalis.