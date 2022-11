Töö- ja terviseminister kaalub ühekordsete e-sigarettide keelamist

"Täidlane aroom, mahe ja kauakestev kogemus." "Pakub värskendavat ja nauditavat kogemust." "Puhas ja magus järelmaitse." Sarnaste siltidega reklaamisid 1930. aastate ajalehed sigarette. Nüüd müüvad Eestis tegutsevad poed nende lausete all kuumutatavaid tubakatooteid.

Turg õitseb. Kui 2020. aastal müüdi meil ametlikult 2,5 miljonit uudset tubakapulka, siis läinud aastal juba 35 miljonit. Sama lugu on ka mujal riikides ning sestap keeras Euroopa Komisjon kruvid koomale. Hiljemalt tuleva aasta suvel peavad lettidelt kaduma kõik kuumutatud tubakatoodete maitsed.

Töö- ja terviseminister Peep Peterson ütles, et sotsiaalministeeriumist väljub tarvilik eelnõu juba lähiajal. "Meil on valmimas just noorte nikotiinitarbimise uuring selle aasta lõpus, mille me lootsime ära oodata, et selle pealt teha põhjalikumaid järeldusi. Aga elu tungib ise sisse ja teatud trendid on silmaga näha," sõnas Peterson.

Ta viitas viimasel ajal ilmunud uudistele, kus lapsevanemad ja direktorid kurdavad, et koolide tualettidest ei haju keemiliselt magus aur enam hetkekski. Suuresti nende kajastuste toel sai minister koalitsiooninõukogust ülesande tulla välja konkreetsete lahendustega. Peterson ütles, et ümarlaud asja arutamiseks koguneb tuleval nädalal ning tõenäoliselt ei jää eurodirektiivi ülevõtmine ainsaks tegevuseks.

"Hüpoteesina on laual ühekordsete veipide ehk e-sigarettide keelustamise otsus," sõnas minister. Ta märkis, et politsei on teinud head tööd ning üldjuhul küsivad ametlikud edasimüüjad noortelt dokumenti. Aga alles hiljuti levis uudis, et lapsed on hakanud e-sigarette korjama äravisatud elektroonikaprügi seest

"Mõningaid ideid on veel pakutud," rääkis Peterson. "Et müüja peab need tagasi võtma, lahutama patarei, et need ei jääks vedelema. Aga ma kardan, et see osutub keerulisemaks, kui jõuda järeldusele, et need on paratamatult keskkonnale kahjulikud ja samal ajal ka ohtlikud."

Õitseb ka salaturg

Keelamine ei kaota probleemi päriselt ära. Uute tubakatoodete lobistid proovivad nii aktsiise kui kõikvõimalikke piiranguid maha raputada argumendiga, et ametlik müük asendub kergesti musta turuga. Isamaalane Tarmo Kruusimäe algatab iga aasta mõne eelnõu, et riik müüjate suhtes leebem oleks ja nii mõndagi tema argumenti toetab statistika.

Eestis on maitsestatud e-sigareti vedelikud keelatud juba 2020. aastast saadik. Reaalselt ei ole piirang tööle hakanud. Alguses läks suure hooga käima eraldi maitsestajate müük. Hiljem, kui populaarsemaks said ühekordsed e-sigaretid, hakati neid üha enam välismaalt tellima.

Peep Petersoni sõnul sotsiaalministeeriumil siin hoobasid pole. "See on klassikaliselt tolli töö kontrollida kaubandust piiril," sõnas Peterson.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna ütles, et amet leiab ebaseaduslikke tubakatooteid iga päev.

"Aga see ei lahenda kindlasti kõikehõlmavalt ühiskondlikku probleemi. Sellist olukorda, kus toll konfiskeerib sada protsenti illegaalsest kaubast, ükskõik, mis kaup see on, sellist olukorda maailmas ei teki," sõnas Heldna ning rõhutas, et vähemalt niisama oluline on nõudluse vähendamine.

Heldna rääkis, et uute tubakatoodete must turg erineb oluliselt tavapärasest salasigaretiärist. "Näiteks nende tellimine kuskilt välismaalt internetist posti või kullerteenusega on oluliselt lihtsam kui tellida blokkide viisi tubakatooteid," selgitas Heldna. "Ehk hajutatud, üksikisikul baseeruv tellimissüsteem on loomulikult kogu selle alternatiivtubakamajanduse juures palju olulisema kaaluga."

Niisiis tehakse saadetiste tabamiseks palju koostööd postiettevõtetega. Aga suurem osa lipsab siiski läbi. Heldna sõnul tuleb ka maksu- ja tolliametil valida, kuhu oma ressurssi suunata. Praegu on teravik sanktsioneeritud kaupade kontrollimisel.

"Sest otsene oht, mis on neist tingitud, on kindlasti palju suurem. Ehk sanktsioonid on kindlasti number üks. Eelkõige elektroonika ja kahese otstarbega kaubad," sõnas Heldna.

Reeglid lähevad karmimaks üle Baltikumi

Peep Peterson pakub siiski, et ehk õnnestub maksu- ja tolliametil ka tubakatoodete tulva pidurdada.

"Kui Ukraina sõjaga seoses hakatakse lõunapiiril harjutama seda sulgemist, siis võib-olla peab ka toll natukene hoolikamalt jälgima, mis kaupa veetakse," pakkus minister.

Eerik Heldna ütles, et suurem osa ebaseaduslikke uusi tubakatooteid tuleb Eestisse mõnest teisest Euroopa Liidu riigist. Sestap usub ta, et palju abi on üleliidulistest piirangutest, nagu see, mis seatakse kuumutatavatele tubakatoodetele.

"Kõik need meetmed, mis seda turgu hakkavad eelkõige noorte seas vähendama Euroopa tasandil, on väga tervitatavad. Need muudavad seda pilti oluliselt rohkem, kui üks või teine edukas menetlustoiming," ütles Helnda.

Mingil põhjusel ei laienda Euroopa Komisjon üleliidulist maitsekeeldu e-sigareti vedelikele. Peep Peterson pakub, et põhjus peitub lobistide argumendis, otsekui aitaks e-sigaret tubakasõltuvusest vabaneda.

"Hetkel me näeme, et tegu ei ole ainult sõltuvusest väljumise, vaid ka sõltuvusse sisenemise tootega," märkis Peterson.

Samas vaatab riik lootusrikkalt lõuna poole. Leedus kehtib e-vedelike maitsekeeld alates lõppenud suvest, Lätis arutatakse sama reeglit parlamendis.