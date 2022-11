EKRE tegi ettepaneku kutsuda Mihkelson väliskomisjoni juhi kohalt tagasi

Riigikogu väliskomisjoni kuuluv Põlluaas tõdes fraktsioonijuhtidele saadetud kirjas, et Mihkelsoni poolt pikema aja vältel korda saadetud moraalitu tegu ei sobi kokku riigikogu liikme ega komisjoni juhi staatusega.

"Mihkelsoni maine ei võimalda tal esindada Eesti riiki või riigikogu. Tema jätkamine väliskomisjoni juhina oleks pidev ja süvenev Eesti parlamendi ja riigi maine kahjustamine nii meie liitlaste ees kui rahvusvahelisel areenil laiemalt," ütles Põlluaas.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon saatis eelmisel neljapäeval Reformierakonnale, Isamaale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale oma seisukoha, et Marko Mihkelson ei peaks jätkama parlamendi väliskomisjoni esimehena ning tegi ettepaneku leida ametikohale uus inimene juba tuleval esmaspäeval.

Peaminister ja Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles neljapäeval ERR-ile, et ehkki Reformierakond toetab Mihkelsoni jätkamist riigikogu väliskomisjoni esimehena, ootab ta ära koalitsioonipartnerite Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) seisukohad.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles ERR-ile, et Isamaa arutab Mihkelsoni küsimust esmaspäevasel fraktsiooni koosolekul ja ka teisipäeval, kui koguneb Isamaa korraline eestseisus. Seedri sõnul ollakse Isamaas Mihkelsoni küsimuses kriitilised.

"/.../ ma arvan, et väga paljud Isamaast on seisukohal, et Mihkelsoni enda huvides, tema erakonna huvides, praeguse valitsuskoalitsiooni tervise huvides, tema pere ja laste huvides, oleks olnud see, et ta oleks ennast praegu ise taandanud," ütles Seeder.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets on varem öelnud Lõuna-Eesti Postimehele, et tema hinnangul on Mihkelsonil raske jätkata riigikogu väliskomisjoni esimehena ning kui selline süüdistus tabaks tema erakonna liiget, pakuks ta sellele kohale välja uue inimese.

Postimees ja Delfi avaldasid 27. novembril tunnise vahega artiklid, kuidas riigikogu väliskomisjoni liige Marko Mihkelson on teinud lapsealistest kohatuid pilte. Mihkelsoni sõnul on skandaali taga vaidlus laste hooldusõiguse üle.

Riigikogu väliskomisjon on sel nädalal esimest korda koos alles neljapäeval ja ka siis vaid selleks, et teha riigikaitsekomisjoniga ühine väljasõiduistung kaitseväe peastaapi. Reedel koguneb väliskomisjon videoistungile. Reedese istungi teemaks on Eesti seisukohad EL-i välisasjade nõukogu kohtumisel.

Riigikogu komisjoni esimees saab tagasi astuda omal soovil, samuti saab vähemalt kolmandik komisjoni koosseisust algatada komisjoni esimehe tagasikutsumise. Väliskomisjonis on praegu üheksa liiget - viis võimuliidust (Marko Mihkelson, Eerik-Niiles Kross, Mihhail Lotman, Valdo Randpere, Indrek Saar) ja neli opositsioonist (Enn Eesmaa, Maria Jufereva-Skuratovski, Henn Põlluaas, Mailis Reps).

Riigikogu aseesimees Martin Helme (EKRE) peatas eelmisel nädalal väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni plaanitavad välislähetused, keeldudes neile oma nõusolekut andmast. Kuna välislähetusteks on vaja juhatuse konsensust, piisab ühe liikme vastuseisust otsuste blokeerimiseks.