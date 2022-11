Sikkuti sõnul tuleb veel arutada, kas riigil on Operaili vaja või mitte

"Kõik kes tegelesid transiidiga, logistikaga, Vene kauba vedamisega ja ka Venemaal vagunite rendiga, nende jaoks on olukord kardinaalselt muutunud. See, et endine aeg kunagi tagasi tuleb, ei ole praegu võimalik. Arusaadavalt tuleb Operaili puhul, kelle tulud tulidki ka äritegevusest Venemaal, kauba üle piiri vedamisest, analüüs teha, et mis tulevik on ja kuidas edasi," lausus Sikkut.

Operail, kes valitsuse otsusega loobub mittestrateegilistest äridest, sealhulgas kaubavagunite rentimisest, teenis tänavu üheksa kuuga 3,5 miljonit eurot kahjumit. Ettevõtte juht Raul Toomsalu sõnul seni just vagunite renditulu ja endised suured transiidimahud maksnud kinni kogu Eesti raudteetaristu ülalpidamise ning kasumit teenimata pole Operailil äriühinguna mõtet ning kahtluse alla satub kogu kaubavedu raudteel.

Sikkuti sõnul tuleb arutada, kas kaubavedu raudteel on riigile strateegiliselt vajalik, ja kui nii, siis millises vormis.

"Valitsuse otsus Vene ärist väljumiseks on olemas. See tähendab vagunite müüki. Otsust kuidagi ümber vaadatud ei ole, see tähendabki (Operailile) äri kokkutõmbamist ja analüüsi selles osas, mis finantsiline perspektiiv lühiajaliselt on. Aga riigi vaates on vaja teha ka strateegiline otsus, kuidas me näeme, kas sellist tegevust strateegiliselt on vaja ja millises vormis seda on vaja – kas tegu on eraldi riigiettevõttega või mõne teise lahendusega," lausus ta.

Sikkuti sõnul saab seda valitsuses arutada peale seda, kui Operail on mittestrateegilised ärid müünud ning on ehk rohkem teadmist finantsmõjude ja tuleviku raudteeveomahtude kohta.

"Riigil võib olla ettevõte koos selle strateegilise võimekusega, võib olla ka lihtsalt võimekus ka mõnes teises ettevõttes mõnes teises vormis. Aga nende aruteludeni me alles jõuame. Võib-olla Operail jätkab, lihtsat väiksemas mahus ja Eesti-Läti-Leedu suunaliste vedude ja teiste ülesannetega," lausus minister.

Operailil käivad praegu läbirääkimised pakkujatega. Toomsalu ütles, et praegu on lõpusirgel vagunirendiärist väljumine ehk vagunite müük.

"Huvilisi, kes on Operail Leasingu vara enampakkumise erinevates etappides soovinud protsessiga kaasa tulla, on olnud ligi 60. Huvi ei tähenda aga alati võimekust pakkumine teha ja ost sooritada. Praeguseks on kõik pakkumised esitatud, nende seas on ka Eesti pakkujaid. Toimub pakkumiste analüüs ja läbirääkimised," lausus ta.

Eraettevõtteid, kes Eestis raudteel kaubavedusid osutaks, praegu pole. Toomsalu sõnul pole näha, et kui Operail kaoks, võtaksid eraettevõtjad nende rolli üle, sest praeguste taristutasudega ei ole kaubavedu raudteel tasuv äri.

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, veeremi remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd umbes 400 inimesele.