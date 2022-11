Riigikohus võttis menetlusse Auvere õlitehase ehitusloa kaebuse

Riigikohtu halduskolleegium võttis teisipäeval menetlusse MTÜ Loodusvõlu kaebuse, kus taotletakse ehitusloa tühistamist, mille alusel Eesti Energia tütarfirma Enefit Power rajab Ida-Virumaale Auvere külla õlitehast.

Tartu halduskohus ja Tartu ringkonnakohus jätsid MTÜ Loodusvõlu kaebuse rahuldamata. Viimati tegi seda ringkonnakohus, kes tänavu 14. juunil ei rahuldanud MTÜ Loodusvõlu kaebust vaidlustamaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse otsust, millega anti ehitusluba õlitehase püstitamiseks.

Samuti on kohtud jätnud korduvalt rahuldamata Loodusvõlu esialgse õiguskaitse taotlused, mis puudutasid ehituse peatamist. Viimati tegi seda riigikohus 25. augustil. Riigikohus märkis toona otsuses, et hoolimata sellest, et kaks kohtuastet on Loodusvõlu kaebuse rahuldamata jätnud, ei pea riigikohus seda siiski perspektiivituks.

"Kaebaja on toonud esile tõsiseid küsimusi, eriti keskkonnamõju hindamise puudujääkide kohta. Seetõttu pole kaebuse eduväljavaated kolleegiumi hinnangul selgelt vähesed, aga ka mitte ülekaalukad," märkis riigikohus.