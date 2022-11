Saks: pärast taandumist üle Dnipro venelased seda enam ei ületa

"Ikka on põhjust optimismiks," ütles Saks kommenteerides AK-le Vene vägede tagasitõmbumist Hersonist.

"Optimismiks oli põhjust juba kevadel, kui Ukraina väed sundisid venelased lahkuma Kiievi lähistelt, nüüd on siis etapp, kus Vene väed on alustanud lahkumist Hersoni piirkonnast. See on protsess, mis võtab pikemalt aega," rääkis Saks.

"See, mis täna [Vene] meedias välja mängiti, on strateegilise kommunikatsiooni kate sellele taandumisoperatsioonile. Mõne nädala eest sellele viidati ja nüüd siis kaitseminister andis taandumisele oma õnnistuse. Tahetakse läbi viia organiseeritud taandumist, oht oleks see, kui Ukraina väed suudaksid Vene väed läänekaldal ära tükeldada või ümber piirata, siis võiks lagunemine suuri kaotusi tekitada," sõnas Saks.

"Taandumine hakkas peale, kui eile pealelõunal õnnestus Ukraina vägedel paarist kohast Vene rindest läbi murda ja see lagunemine ei olnud enam väga kaugel. Venelased üritavad ennetada sõjalist lüüasaamist," sõnas Saks.

Kui Vene väed taanduvad üle Dnipro, siis selles sõjas nad sealt enam üle ei lähe, ütles Saks. "See on täiesti selge. Unustage ära siis rünnakud Mõkolajivile, Odessale, Krõvõi Rihile või katsele lõuna poolt Kiievit ähvardada," lausus Saks.

Taandumine võtab tema sõnul mitu nädalat, kui see ei muutu lagunemiseks. "Kui Venemaa suudab Ukraina vägesid pidurdada - ja tänase päeva jooksul Ukraina väed väga kiiresti edasi liikunud ei ole -, siis on venelastel sealt võimalik välja tuua mõned võitlusvõimelised üksused," märkis Saks.

Vene vägede ülemjuhataja Ukrainas Sergei Surovikin teatas kolmapäeval Vene televisiooni otseülekandes, et Vene väed lahkuvad Dnipro jõe läänekaldalt, vahendas Ukrainska Pravda. Vene kaitseminister Sergei Šoigu oli Surovikini ettepanekuga päri, vahendas Ria Novosti.