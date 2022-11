USA ei ole eskalatsiooni kartes saatnud Ukrainale kõrgtehnoloogilisi droone

Joe Bideni administratsioon ei ole tahtnud anda Ukrainale kõrgtehnoloogilisi droone, kuigi Kiiev on neid palunud ning nende saatmist toetavad ka seadusandjad mõlemast USA suurparteist, toob The Wall Street Journal välja.

Pentagon oli Gray Eagle MQ-1C droonide tarnimise vastu, kuna Venemaa näeks seda eskalatsioonina. Konkreetsete droonidega võiks rünnata ka Venemaa pinnal asuvaid sihtmärke, kinnitasid lehele mitmed USA valitsusallikad ning teised asjaga kursis olevad isikud.

USA valitsusametnikud on samuti muretsenud, et USA droonitehnoloogia võib lahingute käigus vastase kätte langeda. Samas polnud sellised mured otsuse keskmes.

Nii demokraadid kui vabariiklased USA Kongressis on nõudnud, et USA saadaks Ukrainale Gray Eagle'i droone, mis suudavad püsida õhus üle 24 tunni. Septembris ärgitasid 17 seadusandjat ühiskirjas droonide tarnimist Ukrainale.

USA Ukraina-suunalise abiühingu Razom for Ukraine juhi Mykola Murskyj sõnul on ukrainlased näidanud, et nad on olnud vastutustundlikud sõjalise abi suhtes, mille USA on neile saatnud.

Võimalikust Gray Eagle'i droonide tarnest teatas juuni alguses Reuters.

Grey Eagle on tuntud drooni Predator USA armee versioon. Droon suudab endaga kaasas kanda kuni kaheksat Hellfire'i raketti.

Gray Eagle on mõõtmetelt suurem, kui Ukraina relvajõudude kasutatud Bayraktar TB-2 droon ning kaalub viimasest ka kolm korda rohkem.