Narva endine linnapea Jevgrafov läheb valimistele oma nimekirjaga

Jevgrafov rääkis ERR-i venekeelsele portaalile antud usutluses, et kõik Narvas esindatud poliitilised jõud tegid talle ettepaneku nende nimekirja tulla.

"Mind kutsusid kõik. Ka väljapool Narvat oli huvitavaid pakkumisi. Keskerakond pakkus, et võiksin kandideerida Narva-Jõesuus ja olla seal nende linnapeakandidaat. Erinevatel põhjustel keeldusin. Otsus minna oma nimekirjaga tuli pärast seda," ütles Jevgrafov.

Jevgrafov teatas oma nimekirjaga välja tulekust teisipäeval. Kuigi valimisteni on veidi üle kahe kuu, ei pea Jevgrafov seda aega liiga lühikeseks.

"Ma arvan, et sellest piisab. Inimesed on näinud minu tööd kolm aastat. Inimesed nägid, et olen võimeline vastutama tehtud otsuste eest. Narva linnapeana tegin kõik endast oleneva, et linn muutuks ja areneks, kuid ma ei lubanud midagi ebareaalset."

Jevgrafovi sõnul on tema nimekirjas juba 20 kandidaati. Ta loodab, et nimekiri võtab piisavalt palju hääli, et osaleda võimalikus tulevases koalitsioonis.

Kommenteerides Narva praeguse linnapea Katri Raiki umbusaldamise plaani ütles Jevgrafov, et kõik see meenutab temaga toimunut.

"Ma ei kuulnud ühtegi konkreetset etteheidet tema kohta, kuid novembris ei esitatud neid ka minu vastu. Käimas on tavaline poliitiline võitlus. Linna arengu seisukohalt pole see absoluutselt õige samm. Linnapeal peaks saama need kaks kuud rahulikult lõpule viia ja pärast valimisi moodustataks uus koalitsioon," sõnas Jevgrafov.