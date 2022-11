Ratas: valimisi ei võida ei Reformierakond ega EKRE

Ratas kordas neljapäeval "Esimeses stuudios" juba enda varasemat väidet, et Reformierakond ja EKRE on valimiste eel vastandumise kokkuleppinud ning püüavad niimoodi teineteist võimendada. Tema hinnangul näeb valija selle läbi.

Valimiskampaania jõulisus sõltub Ratase sõnul iga poliitiku lastetoast ja poliitilisest kultuurist. "Ka sellest, kui võimsalt sellised mustvalged ja ärapanemise laused võimenduvad. Me näeme täna, et need võimenduvad väga tugevasti," ütles Ratas.

"Ma arvan, et valimiskampaania vastasseis ongi tegelikult selle vahel, kes tegeleb kukepoksiga – paar parajaid, ma olen arvamusel. Teine on see, et tullakse välja sisuliste platvormiliste ideedega, tullakse välja professionaalsete poliitikute ja kandidaatidega ja seda võimalikult palju viiakse ka inimesteni läbi kampaania, läbi kohtumiste. See on oluline. Kas meil vähe sisulisi teemasid, mille üle arutleda? Ei ole vähe," rääkis ta.

Ratas usub, et Keskerakond võidab valimised.

"Ma arvan, et nendel riigikogu valimistel ei võida ei EKRE ega Reformierakond. See pilt, mis kujuneb nelja kuu pärast, ma arvan, saab olema hoopis teistsugune. Ma usun seda siiralt. Kui me vaatame aasta tagasi kohalike omavalitsuste valimiste tulemustele, need võitis Keskerakond. Ja ma arvan, et ka rahvas näeb selle läbi. Selline pealkirjade vahel vastandumine, ärapanemine võib ühel hetkel olla huvitav, aga kokkuvõttes tegelikult soovitakse lahendusi," ütles ta.

Viimased arvamusküsitlused näitavad, et Keskerakonna toetus on langenud alla 15 protsendi (Norstat - 14,1 protsenti; Turu-uuringud - 11 protsenti). Ratas tõdes, et praeguse reitinguga ei saa rahul olla.

"Aga oleme suuresti aktiviseerunud, oleme teinud viimase pooleteise kuu jooksul üle 100 kohtumise tänavatel, üle 100 uue liikme on tulnud, platvorm on kohe valmimas. Loevad ka inimesed, keda inimesed lähevad valima," lisas ta, kuidas erakonnal on plaanis oma reitingut tõsta.

Ratas usub, et Keskerakond saab järgmises riigikogus vähemalt 20 kohta.

Uue valitsuse moodustamine algab tema sõnul juba valimispäeva õhtul. "Poliitikas tuleb tegutseda kiiresti ja selgelt. Keskerakonna soov on teha hea tulemus ja olla järgmisel korral selle valitsuse moodustaja ja nagu ütlesin, arvan, et see töö algab juba 5. märtsi õhtust."

Ratase sõnul ei välista Keskerakond valitsuskoostööd ühegi riigikokku pääseva erakonnaga.